La historia hot de Disley Ramos que sorprendió en Mundos Opuestos: «Estábamos dale que dale…»

En el más reciente capítulo de Mundos Opuestos, Disley Ramos sorprendió a todos los participantes durante una dinámica realizada dentro del encierro.

Fue Matías Vega quien ingresó para explicar las reglas del juego, pidiendo a los presentes levantar la mano si alguna vez habían sido descubiertos mientras tenían relaciones sexuales.

Más de uno reconoció la situación y levantó la mano, admitiendo que los habían pillado haciendo «la cochiná». Sin embargo, fue Disley quien dejó a todos en silencio con su relato.

Sin titubear, la influencer contó que una ex suegra la sorprendió en más de una ocasión junto a una pareja que tuvo en el pasado.

“Varias veces. Fue una ex suegra, lo bueno es que con ella nos amábamos”, confesó la creadora de contenido.

Luego agregó más detalles de la incómoda experiencia: “Mientras estábamos ahí, dale que dale, de repente ella entra a la pieza y dice ‘ay perdón’, cerró, la volvió a abrir y nos preguntó ‘¿qué quieren comer?’”.

El relato causó carcajadas entre sus compañeros, que no pudieron contenerse con la peculiar anécdota.

Reacciones en redes

Tras sus declaraciones, las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. La mayoría, sin embargo, apuntó críticas hacia la influencer.

«Disley siempre le gusta contar experiencias con ex o con hombres delante del Mago y el otro como que no está ni ahí», «Que manera de aburrir esta mujer ….. cuando se va???¿pregunta seria..?», «A la Disley siempre le pasan cosas tan sorprendentes» y «Ríanse porfa está hablando», fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.