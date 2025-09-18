Fiestas Patrias sin sufrir: Guía para pasar los días festivos sin «la caña»

Las Fiestas Patrias ya llegaron y la espera terminó: las fondas ya están activas, el carbón prendido y no faltará el tradicional pipeño.

Entre empanadas y anticuchos, siempre hay algo para brindar. Sin embargo, muchas veces, sin querer queriendo, «la tomatera» se pasa de la raya… y la «caña» se convierte en la peor parte del panorama.

Un terremoto, una cerveza helada o una piscola son clásicos que nunca fallan, pero hay formas de reducir los efectos de la resaca para seguir celebrando sin tanto sufrimiento.

Consejos de un experto para pasar la resaca de Fiestas Patrias

El doctor Sebastián Ugarte conversó con T13 y compartió recomendaciones claves para enfrentar la resaca durante estas Fiestas Patrias.

“beber agua al acostarse para disminuir los efectos de la resaca tiene parte de realidad y parte de mito», explicó.

“¿Cuál es la parte de mito? Qué estudios científicos en estudiantes universitarios que bebían agua de este modo, no consiguieron demostrar reducciones importantes de los síntomas de resaca medidos científicamente. Sin embargo, cuál es la parte de verdad, efectivamente el alcohol aumenta la diuresis y la deshidratación. A pesar de que bebemos líquido, perdemos más líquido, y por eso el hidratarnos evita la deshidratación producto del alcohol“, agregó.

En cuanto a las bebidas isotónicas, el especialista fue claro: «puede ayudar a combatir la deshidratación después de la ingesta de alcohol y en ese sentido son más efectivas que simplemente tomar agua, porque el agua carece de electrolitos. Ayuda, pero no elimina por completo los efectos de la resaca después de la ingesta de alcohol”.

Finalmente, entregó un último dato curioso que puede marcar la diferencia: «Al tomar aceite, pero lo mismo con una comida rica en grasas, se retarda el vaciamiento gástrico, y esto hace que absorbamos sólo un 10 a un 20% por algunas horas y después se empiece a concretar la absorción del resto del alcohol. En resumen, beber comiendo o ingiriendo algún tipo de grasa, como la cucharada de aceite, hace que los efectos del alcohol sean más paulatinos, pero a la larga también llegan”, cerró.