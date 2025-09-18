18 Sep, 2025. 14:32 hrs ¿Lluvia en Santiago?: Meteoróloga de TVN entregó su pronóstico de Fiestas Patrias para la Región Metropolitana La experta en tiempo de TVN despejó las dudas y reveló su informe climático para la esperada semana del "18". Por Diego Muñoz Fiestas Patrias sin sufrir: Guía para pasar los días festivos sin "la caña" ¡Insólito! Se fueron de vacaciones y dejaron un asado olvidado en la parrilla: Así se veía la carne luego de tres meses Weekend Family, la primera fonda gamer: Fecha, lugar y entradas Contenido patrocinado VIDEOS RELACIONADOS Lluvia en la Región Metropolitana: Allison Göhler revela las probabilidades de precipitaciones para esta semana de Fiestas Patrias Lluvia en la Región Metropolitana: Iván Torres revela la intensidad de las próximas precipitaciones durante esta semana de Fiestas Patrias ¿Lluvia en la Región Metropolitana en Fiestas Patrias?: Iván Torres revela las fechas e intensidad de las próximas precipitaciones en Santiago «De camino pa’ la cima»: Pablito Pesadilla y Toly Fu llegaron a RadioActiva tras el lanzamiento de «El Almacen #8»