¡Insólito! Se fueron de vacaciones y dejaron un asado olvidado en la parrilla: Así se veía la carne luego de tres meses

Los descuidos en el hogar son comunes, pero lo que vivió una familia sorprendió a todos en redes sociales. Resulta que olvidaron una parrilla con un asado en su interior… durante tres meses.

El registro del insólito hallazgo fue compartido en TikTok por la usuaria @giulypedreira, donde se puede ver cómo los familiares, entre gestos de repulsión, intentan retirar la carne completamente descompuesta, con un aspecto verdoso y un olor insoportable, según relataron.

En el clip, uno de los integrantes trata de sacar el trozo de carne mientras pide ayuda para botarlo al basurero. Finalmente, tras varios intentos y caras de asco, logran deshacerse del asado. “Asado radioactivo”, escribió la usuaria en la publicación que rápidamente se viralizó.

Reacciones en las redes sociales

El registro generó todo tipo de reacciones. Algunos usuarios expresaron su desagrado, mientras otros se lo tomaron con humor. “Creo que con 6 minutos al micro ya queda”, bromeó uno. Otro escribió: “No entiendo cómo sobra asado, en mi casa no queda ni el hueso”, según Infobae.

Incluso, surgieron teorías que intentaban explicar el olvido: varios coincidieron en que probablemente se trataba de una casa de vacaciones que solo se visita en fechas especiales.

Lo cierto es que el “asado olvidado” ya se transformó en un viral, sumando risas, comentarios y un buen debate en redes.

También puedes leer en Radio Activa: Lluvia en la Región Metropolitana: Allison Göhler revela las probabilidades de precipitaciones para esta semana de Fiestas Patrias