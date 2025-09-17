Lluvia en la Región Metropolitana: Allison Göhler revela las probabilidades de precipitaciones para esta semana de Fiestas Patrias

Ya estamos en la semana de Fiestas Patrias y muchas personas tienen dudas sobre cuándo se puede desarrollar lluvia en la Región Metropolitana organizar sus actividades.

Y en la mañana de este miércoles, la meteoróloga de CHV, Allison Göhler entregó su pronóstico del tiempo para Santiago. En este sentido, dio a conocer que no se esperan precipitaciones en la capital durante el 18 y 19 de septiembre.

Sin embargo, indicó que durante el sábado 20 de septiembre llegaría la lluvia en la Región Metropolitana.

Además, mencionó que en el transcurso del domingo de esta semana también se podían desarrollar precipitaciones. Sin embargo, sería más débil «tipo llovizna».

En este sentido, reveló que entre estos días se acumularían de 10 a 20 mm de agua.

¿Cómo estarán los próximos días en Santiago?

Allison Göhler señaló que durante el jueves 18 de septiembre se vivirá una jornada primaveral con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 23 grados.

Por otro lado, para el viernes 19 de septiembre se espera que lleguen más nubes. En tanto, la máxima sería de 20 grados y la mínima de 5.

Vale señalar que según la meteoróloga de CHV, durante el 20 de septiembre, la lluvia en la Región Metropolitana iniciaría en la tarde. Por otro lado, la temperatura más alta llegaría a 15 grados y la más baja a 8.

