Popular futbolista fue descubierto por su esposa siéndole infiel: lo grabó y lo expuso en redes

En los últimos días, un popular futbolista ha dado mucho que hablar tras hacerse viral por un video que compartió su esposa en redes sociales.

Estamos hablando de Moumi Ngamaleu, jugador seleccionado de Camerún que actualmente milita en el Dinamo de Moscú de Rusia.

Resulta que la esposa del futbolista, la influenccer Nikki Sey lo pilló siéndole infiel en su departamento con otra mujer. De este modo, optó por grabarlo y subir el registro a redes sociales.

Además, la creadora de contenido entregó detalles con respecto a lo que pasó.

«Al regresar a casa, encontré numerosos mensajes íntimos con otras chicas en el teléfono de Ngamaleu y los publiqué inmediatamente en mi canal de Telegram», indicó la mujer en diálogo con el medio People Talk.

Incluso contó que el futbolista estaba teniendo relación en el mismo departamento, en el que vivían.

En este sentido, la mujer reveló que empezó a sospechar hace un tiempo, debido a que Moumi Ngamaleu estaba teniendo un comportamiento extraño. De este modo, llegó a la casa de sorpresa y lo descubrió con las manos en la masa.

El comprometedor video

En el registro viralizado por la mujer, se puede ver a Moumi Ngamaleu visiblemente desconcertado. Además, siendo desalojado por funcionarios policiales del país.

Posteriormente, se dio cuenta de que estaba siendo grabado por su esposa. De este modo, se retiró de la vivienda sin resistirse.

Como era de esperarse, este video se viralizó rápidamente en redes sociales y recibió múltiples comentarios.

Revisa el registro a continuación:

Le Camerounais Nicolas Moumi Ngamaleu (Dynamo Moscou) se fait surprendre en flagrant délit d’infidélité par sa compagne, Nikki, créatrice de contenu russe Alertée, elle s’est rendue chez lui avec une amie. La police a dû forcer la porte après le refus du joueur de les laisser… pic.twitter.com/9VvPo0qZWa — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) November 10, 2025

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google