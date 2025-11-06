Raquel Argandoña revela supuesta infidelidad de conocido famoso: «Anda con una chica joven que baila en clubes nocturnos»

Recientemente, Raquel Argandoña generó gran sorpresa tras lanzar una inesperada revelación en el programa de TV+, «Tal Cual», la que está relacionada directamente con una popular figura televisiva.

Resulta que mientras conversaba con José Miguel Viñuela y Pablo Herrera, la madre de Nano Calderón soltó una bomba que no pasó desapercibida.

Raquel Argandoña echa al agua a popular figura televisiva

En el espacio de TV+, la popular comunicadora señaló: «El otro día me contaron una copucha bien buena. Un conocido de nosotros, de todos nosotros, anda con una chica joven que baila en los clubes nocturnos. Le tiene un departamento de un ambiente».

En este sentido, Raquel Argandoña entregó detalles sobre esta polémica, lo que generó gran impacto en sus compañeros del programa. De acuerdo a la comunicadora, la joven tendría 23 años, mientras que el famoso estaría casado.

«El problema es que es casado; si fuese soltero, tiene derecho a estar con quien quiera. Así es la vida», expresó.

De todos modos, Raquel Argandoña no quiso entregar detalles sobre el tema. «Jamás voy a dar una pista, y menos gratis», indicó.

No obstante, la «Quintrala» aseguró que «varios portales de farándula están detrás del caso».

En este sentido, Raquel Argandoña le dejó un recado a la popular figura televisiva. «Que se cuide, porque en cualquier momento esto se hace público. Afortunadamente, cuando yo era joven y hacía mis travesuras, la farándula no era como ahora, donde todo se viraliza al instante».

