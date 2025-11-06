KidZania vuelve a abrir sus puertas a adultos con una nueva versión de Noche de Amigos: revisa cómo comprar entradas

¡Atención! Se viene una nueva versión de Noche de Amigos de KidZania, dedicada para adultos ¿Qué querías ser cuando grande? Esta es una pregunta que vuelve a tener vida en este evento. Todo esto bajo el concepto «Yo quería ser», una invitación a reconectar con la curiosidad, la imaginación y las profesiones que marcaron la niñez.

Este es un evento que abrirá sus puertas exclusivamente para mayores de 18 años. En esta instancia, los presentes podrán disfrutar de diferentes oficios y profesiones en un entorno alegre, con coctelería, activaciones de marcas y sorpresas

Esta nueva edición de Noche de Amigos se desarrollará el próximo 15 de noviembre, entre 18:00 y 23:00 horas. Vale señalar que los cupos son limitados.

Parque KidZania vuelve a abrir sus puertas para adultos

En esta instancia, los presentes se podrán desempeñar como pilotos, locutores de radios, dentistas y muchos otros roles.

Además, una de las grandes atracciones es que se podrá conocer el recién inaugurado estudio del noticiero de 24 Horas, el que funciona con el apoyo de TVN; y cuenta también con un set de NTV.

«En esta edición queremos que los adultos se den permiso para jugar de nuevo, para reír, desconectarse y recordar lo bien que se siente dejar volar la imaginación. ‘Quería ser’ es una invitación a disfrutar del presente con la misma libertad con la que soñábamos de niños», indicó María Pía Mora, gerente general de KidZania Santiago.

Esta actividad es una experiencia que tiene el objetivo de que los presentes vuelvan a imaginar, reír y compartir, recordando que el juego también es parte esencial del bienestar adulto.

En cada estación se revive la emoción de ponerse en el lugar de otros, lo que ocurría cuando todos soñaban con «ser grandes».

Esta noche contará con la presencia de marcas como Smartfit, Novotel Carl’s Jr, Kami Sushi, Asmodee, Monster Energy y Capel. Junto a los socios de KidZania como JetSmart. Todas estaas, van a ofrecer dinámicas, concursos y activaciones.

Las entradas para Noches de Amigos estarán disponibles a través del sitio web de KidZania,

Vale señalar que durante este 2025, con esta iniciativa, el parque educativo ha generado un espacio recreativo para más de 800 adultos. De este modo, se les ha entregado la oportunidad de dejar a un lado la rutina, volver a imaginar y disfrutar de una noche, en la que la imaginación de la infancia toma vida nuevamente.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google