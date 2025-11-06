Vasco Moulian interrumpe Fiebre de Baile para comunicar lamentable fallecimiento: «Me acabo de enterar…»

En el más reciente episodio del estelar de CHV, Fiebre de Baile se dio a conocer una lamentable noticia que generó gran impacto y golpeó duramente a Vasco Moulian.

Vale señalar que todo inició, cuando en el backstage del program a, Pastelito le dio a conocer a Juan Pablo Queraltó, la partida de un colega.

«Se nos fue un joven de circo que estaba en la gira Teletón trabajando. Le decíamos con mucho cariño Kenito Azócar. Tenía 28 años, le dio un infarto», indicó el artista circence.

Además, agregó: «Le mando un saludo a su familia, que también es de circo. Un cariño para ellos, arriba el ánimo».

Lamentable partida golpea a Vasco Moulian

Posteriormente, antes de evaluar a Cata Days, el jurado interrumpió el espacio para entregar unas sentidas palabras.

«Quiero transparentar una situación, yo trabajé con… Pastelito me golpeó, trabajé con Keno Azócar. Durante dos años vivimos juntos. Yo vivía en una casa rodante al lado de él», partió indicando Vasco Moulian.

En este contexto, aprovechó para entregarle unas palabras a los cercanos del artista circense. «Un abrazo gigante a la familia Azócar y al mundo del circo. No tenía idea, me acabo de enterar por Pastelito. Así que, a Yamil, a su familia, un fuerte abrazo, y sé que estás con Dios, que él lo quería«, expresó el conocido actor.

Frente a esto, la conductora del espacio, Diana Bolocco también entregó unas palabras al respecto. «Nuestras condolencias a su familia, por supuesto, y a ti también, Vasco», señaló.

