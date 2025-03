«¿Tienes un tema con que muestre su cuerpo?»: El tenso debate entre Vasco Moulian y el panel de Primer Plano por profesora de Carahue

Yennifer Vásquez, profesora en un liceo de Carahue, estuvo en el centro de la polémica hace solo unos días. Se filtraron fotografías y videos íntimos suyos, los que habrían caído, incluso, en las manos de sus estudiantes. Resulta que, según sus palabras, se creó una cuenta en una plataforma para adultos durante el verano, para costear un tratamiento de su hijo.

La profesora estuvo como invitada en Primer Plano, este domingo, donde se detalló su caso, y además, se generó un extraño debate. El principal opositor a esta práctica fue Vasco Moulian, quien la trató de vulgar.

El confuso y tenso debate entre Vasco Moulian y el panel de Primer Plano por la profesora de Carahue

Cuando la periodista Cecilia Gutiérrez, comenzó señalando sobre el caso de la profesora: «Yo entiendo un poco el punto, que es la señal que se da de, necesito plata rápidamente…». En ese momento, Vasco Moulian la interrumpió con una particular propuesta.

«Pueden vender droga«, comentó. «Pero es ilegal, lo estás comparando con algo ilegal«, le respondió Cecilia Gutiérrez. En ese momento Vasco Moulian se mostró enfurecido por la situación.

Por su parte, Daniela Castro, invitada al programa, le preguntó: «¿Tú tienes un tema con que muestre su cuerpo?, porque la droga es ilícito«. Ahí, Julio César Rodríguez, conductor del programa, señaló que Vasco Molian es cristiano, a lo que se debería su reacción. «Conozco cristianos que dicen una cosa y hacen otra«, aseguró Castro.

«A los cristianos nos toca defender posturas que no son populares«, argumentó Vasco Moulian, e incluso, aseguró que Daniela Castro se rio de él mientras hablaba.

Después, Vasco Moulian explicó cuál era su problema con la profesora: «tiene que ver con ganar dinero de una forma vulgar, tiene que ver con que a estas plataformas lamentablemente sí pueden entrar menores de edad«.

Pamela Jiles, también panelista, le preguntó: «Perdóname, pero nosotros trabajamos acá, ¿tú no estás ganando dinero de una manera vulgar?», a lo que respondió negativo.

Luego, Julio César Rodríguez le consultó a Vasco Moulian si consideraba a las plataformas de contenido explícito como malignas, a lo que respondió que sí, generando risas en el panel. Esto lo enojó aún más.

Por último, Pamela Jiles lo reprochó: «¿Por qué no nos explicas lo que piensas? Porque no está muy claro. Me imagino que estás mandatado en tu calidad religiosa para que tengamos esta discusión, pero ninguno de nosotros entiende bien lo que planteas«.