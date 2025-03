Profesora en la polémica luego de filtración de su contenido hot: Fue denunciada por apoderada y video se viralizó en un día

En los últimos días, la historia de Yennifer Vásquez, una profesora de un liceo en Carahue, Región de La Araucanía, se ha vuelto viral luego de que fuera suspendida de sus funciones tras revelarse que tenía una cuenta en Arsmate.

Durante la mañana, la docente se presentó en Contigo en la Mañana para hablar sobre las acusaciones en su contra, realizadas por una apoderada del establecimiento.

“Esta apoderada me denunció por algo que no he hecho, que es pornografía infantil”, declaró la profesora, visiblemente afectada.

En relación con las imágenes que generaron la controversia, explicó: “Fue todo muy fuerte lo que pasó. Estas fotos eran de Arsmate, el cual me creé en enero”, detalló.

Ex pareja habría difundido los registros

La profesora apuntó a su expareja, un funcionario de Carabineros, como responsable de la filtración de su contenido privado. Según relató en el programa, él incluso la habría amenazado.

“Me dijo ‘mira, te van a despedir de tu trabajo porque le envié todo a tu director y ya lo difundí por todos lados’. Y así fue, me trajo problemas”, expresó.

Además, Vásquez explicó que el problema estalló a raíz de un video que rápidamente se hizo viral. “Se viralizó un video mío y en un día todos lo tenían. Lo denunció una apoderada”, aseguró sobre la rápida propagación del clip en redes sociales.

Por otra parte, la docente enfatizó que ya ha tomado medidas legales para protegerse. “Yo ya hice denuncia y estoy con orden de protección”, afirmó en el matinal.

Finalmente, reiteró su rechazo a las acusaciones en su contra: “Esta apoderada me denunció por algo que no he hecho, que es pornografía infantil”, concluyó.

También puedes leer en Radio Activa: Lollapalooza Chile 2025: ¿Cómo funcionará el transporte público este viernes, sábado y domingo?