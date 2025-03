Diego González reveló el millonario valor de la reparación de jacuzzi que se incendió en el reality Secreto en la Mansión

Este domingo, se estrenó el cuarto y quinto capítulo del reality Secreto en la Mansión del youtuber Diego González.

Y luego del último capítulo, fue el mismo youtuber, quien le dio fin a este polémico espacio.

«Nunca pensamos que esto iba a dar para cinco capítulos. Al principio me imaginé que serían dos o tres. Obviamente, los capítulos no fueron tan largos (…) No sé si ustedes me siguen en Instagram, donde conté todos los detalles. En la intro de este video se mostró un poquito de peleas, y bueno, en las páginas de farándula se ha visto de todo», partió señalando Diego González.

«Si no han estado atentos, quizás no cachan mucho de lo que les hablo, pero después de todo este desorden, todo es fiesta, es felicidad. Tremendo reality para mí, muy buen contenido, muy buenos personajes y lo pasé muy bien», agregó el popular youtuber.

Además, Diego González se refirió a las acusaciones de abuso por parte de Tío Michi. En este sentido, el youtuber dijo que lo apoyaba en caso de llevar a cabo

Diego González se refirió al incendio del jacuzzi en Secreto en la Mansión

Por otro lado, Diego González también habló del incendio que se generó en el jacuzzi, por lo que tendrá que pagar una millonaria suma de dinero.

El youtuber reveló que este se habría provocado debido a un altar con calaveras y velas. «Nos salvamos de que se incendiara todo el cerro, toda la casa», indicó. Además, mencionó que debido a estas complicaciones no se pudo seguir grabando el reality.

En este sentido, Diego González mencionó que espera poder generar dinero con Secreto en la Mansión, que el arreglo del jacuzzi tuvo un valor de «15 palos».

Además, el joven no descartó hacer una nueva versión de este reality. Sin embargo, según consignó La Cuarta, contó que recibió una demanda por parte de un amigo de Lelo por utilizar su imagen.