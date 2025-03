«Podré ser muchas cosas, pero no esto»: Luz Violeta aseguró que tomará acciones legales tras acusaciones de abuso en el reality de Diego González

Toda la polémica sobre el final del reality de Diego González sigue dejando de qué hablar en redes sociales. Cabe recordar que las grabaciones de la apuesta LGBT del «capataz», terminaron abruptamente por acusaciones de abuso sexual dentro del encierro.

El afectado, Carlos Morales (Tío Michi), había señalado a Luz Violeta como uno de los involucrados. Además de esta situación, se generó un incendio en el patio, lo que finalmente colapsó al creador del formato, y decidió cancelar «Secreto en La Mansión«.

Luz Violeta aseguró que tomará acciones legales tras ser acusado de abuso en el reality de Diego González

Recientemente, Luz Violeta, conocido transformista, ganador de «The Switch«, compartió en su perfil de Instagram un video de Carlos Morales, quien lo había acusado de abuso en el reality de Diego González, junto a otro compañero.

Sin embargo, en el registro, el Tío Michi dijo: «Yo no voy a decir, Luz Violeta, que tú lo hiciste porque me imagino que fue el otro niño el que me bajó el pantalón, el bóxer y el que intentó hue… conmigo mientras yo estaba ahí acostado«.

Además, cerró con: «No sé si tú fuiste cómplice o no, si te diste cuenta, quizás no te diste cuenta«.

Así entonces, Luz Violeta explicó que subió este video para probar su inocencia: «Les dejo un video de Carlos, que después de acusarme injustamente y mentir descaradamente. Comenta clarito que yo no fui. Después de haber dicho algo tan grave se desdice«.

«El daño ya está hecho y aún espero unas disculpas. No obstante, estoy tomando acciones legales contra los que resulten responsables de esta grave calumnia y voy a seguir hasta el final con esto para limpiar mi nombre. Podré ser muchas cosas, pero no esto«, agregó.

Para cerrar, le envió un fuerte mensaje al Tío Michi: «¿Esta gente sabrá que uno tiene una vida?, familia y amigos que sufren por esto, ¿tan desesperados están por fama?».