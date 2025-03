¿A lo Camiroaga? Fanática de José Luis Repenning sorprendió al animador con manta con su rostro

Este lunes, en el programa «Tu día» de Canal 13, presentó una extraña sorpresa para Jose Luis Repenning, que lo dejó anonadado.

Su compañera del matinal, Priscila Vargas, compartió un video de una fanática del animador, llamada Cecilia, quien mandó a hacer una manta gigantesca con la cara del animador de «Tu Día».

«¿Puedo contar algo? Resulta que el fin de semana me llegaron unos 10 o 12 mensajes, con un video de una mujer que está completamente enamorada de Repe», partió comentando la animadora.

Fue en ese entonces cuando la producción del programa mostró en vivo el video que publicó Cecilia en sus redes sociales, donde demostró su fanatismo. «Estoy happy. Exijo que le hagan llegar este video (a Repenning) para que sepa que soy su fan hace años, desde cuando estaba en Mega», comentó en el video.

El fanatismo de mujer con José Luis Repenning

La mujer, además de forma emocionada, pidió ir a conocer al rostro televisivo, directo a Canal 13. «Quiero ir a conocerlo a Canal 13, así que TikTok, haz lo tuyo. Hagan que este video llegue a Repenning», comentó pidiendo ayuda a sus seguidores de TikTok.

Según se registra en la misma red social, la fanática de José Luis Repenning, no solamente tendría la manta gigante con la cara del animador, de «Tu Día», sino que también habría adquirido otro tipos de elementos, como tazas y adornos navideños.

“Cuando lo vi, primero pensé que era una broma y cuando caché que era cierto, me sentí halagado, aunque es una exageración. Uno es un simple mortal”, comentó Repenning al ver el material.

Finalmente, la producción del programa se encargó de contactar a Cecilia, la fanática del animador. quien no pudo aguantar la emoción de poder conversar con Repe. «Lo sigo desde cuando hacía Efecto Mariposa, cuando leía noticias con la Cata Edwards, desde siempre lo he seguido. Soy su fan, mi marido me dice ‘tú estás loca»

«Cuando lo veía en el canal de la competencia, le decía a mis amigas, es un Dios del Olimpo, es perfecto», añadió la mujer.

Cecilia, contó que la manta con la cara de Repenning, la había pedido desde China, y le costó alrededor de $20 mil pesos, tardó en llegar dos semanas.

También te podría interesar: «No quiero trabajar toda la vida en esto»: Cecilia Gutiérrez sorprende tras entregar detalles de su futuro laboral