«No quiero trabajar toda la vida en esto»: Cecilia Gutiérrez sorprende tras entregar detalles de su futuro laboral

La reconocida periodista, Cecilia Gutiérrez, ha sido la encargada de destapar diversos rumores y escándalos faranduleros en nuestro país. Estos acontecimientos han generado ciertos desgastes a nivel personal por la exposición recibida.

La comunicadora fue invitada a las más reciente edición del programa nocturno, de CHV, «Podemos Hablar» (PH). En esa instancia, conversó con Diana Bolocco, sobre las críticas recibidas por sus pares de las comunicaciones.

»Me critican mucho y las críticas vienen, principalmente, de los colegas, de compañeros de otros paneles», aseguró Cecilia Gutiérrez.

La periodista, confeso de qué forma le ha afectado toda esa exposición mediática, que la ha llevado a pensar en su futuro dentro de la industria del espectáculo.

»Me he pegado llantos, lo he pasado mal. He tenido que tener conversaciones con mis papás con respecto a las cosas que se dicen, pero también he hecho el trabajo, aunque no lo crean, de decir ‘pucha, hay gente que también lo ha tenido que hacer por cosas que he dicho yo'», agregó Gutiérrez.

Cecilia Gutiérrez sobre su futuro laboral

Durante la conversación en PH, Cecilia Gutiérrez comentó sobre su posible retiro del periodismo farandulero. Al ser consultada por Diana Bolocco, sobre su presunta decisión, la periodista lanzó importante confesión.

»Me lo planteé hace un tiempo. Yo siempre lo he dicho, y lo mantengo: no quiero trabajar toda la vida en esto, pero no porque no me guste o me avergüence», respondió la periodista con total sinceridad.

Además, Gutiérrez agregó: »Siento que también hay ciclos que se van cumpliendo y yo tengo otros proyectos de vida con mi hija. Ella es mi prioridad, quiero pasar todo el tiempo posible con ella, pero tiempo al tiempo».

»¿Me voy a retirar? Sí. Me voy a retirar… no todavía, pero sí lo he pensado», reveló Cecilia Gutiérrez en el programa de Chilevision, «Podemos Hablar»

