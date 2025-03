¡Sorpresa en la televisión chilena! Destacada periodista deja Mega para sumarse a la competencia

El pasado viernes, una querida periodista se despidió de Mega. Estamos hablando de Antonia Kohler, quien estuvo cinco años en el canal.

La comunicadora, de 27 años, fue parte de diversas áreas del departamento de prensa. De este modo, participó en crónicas, reportajes y notas.

Vale señalar que Antonia Kohler, se refirió a su salida de Mega a través de sus redes sociales.

La comunicadora compartió una historia con diversas fotografías de su estadía en el canal y escribió: «Me siento tremendamente agradecida».

Antonia Kohler deja Mega

La periodista de Mega conversó con Página 7 y se refirió a su salida del canal ubicado en Vicuña Mackena. De este modo, valoró su estadía en la casa televisiva.

«Fue una etapa que me ayudó mucho a crecer, y fue una oportunidad que me dio Mega. Fue intenso, nuevo, desafiante, pero Viña igual es una semana», expresó Antonia Hohler.

Además, destacó a las personas que la acompañaron en su paso por Mega.

«No sé si existe la calidad de grupos de amigos que se crean en Mega. No tengo nada malo que decir, porque me fui tan agradecida de cómo todos me desearon que me fuera bien. Esto es un piquero en la piscina por donde lo veas», señaló la comunicadora.

Asimismo, en conversación con el medio ya nombrado, la ahora experiodista de Mega reveló que aceptó una oferta para sumarse a Canal 13.

«Voy a seguir la misma línea de prensa, pero probando este nuevo desafío que en el fondo me llena», explicó. En este sentido, añadió: «Sentí que era una oportunidad que había que tomarla».

En este sentido, contó que «me gustó mucho el proyecto, me entusiasmó la forma en cómo ellos se están proyectando para rellenar este espacio en la tarde. Son chicas jóvenes las editoras, lo cual también me llamó mucho la atención».

Además, la experiodista de Mega expresó: «Está preparado desde hace meses, es algo que se viene cocinando hace varias semanas, entonces me atrajo un poco el probar este nuevo horario, esta nueva actividad. Es salir de la zona de confort».