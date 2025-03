«Sostuve un par de reuniones»: Daniel Fuenzalida reveló que lo llamaron de Mega para animar el Festival de Viña

Durante la mañana de este viernes, Daniel Fuenzalida sorprendió en la Central RadioActiva tras revelar que Mega lo contactó para intentar ficharlo. Vale señalar que el exHuevo indicó que la propuesta incluía tres programas y animar el Festival de Viña durante el 2027 y 2028.

De este modo, el destacado comunicador confesó que hace un tiempo «recibí una oferta para irme a Mega». Además, agregó que esta era «suculenta» en términos económicos.

Daniel Fuenzalida revela que Mega intentó ficharlo

«Recibí una oferta de Mega para dejar TVN y para irme, este año a tres programas de Mega», confesó.

En este sentido, Daniel Fuenzalida reveló: «Sostuve un par de reuniones. Uno siempre tiene que ir a escuchar, eso es obvio».

Sin embargo, señaló que «por mucha y muy buena que sea la oferta, no la iba a aceptar, porque yo estaba comprometido con TVN».

«Cuando se me ofrece esto, yo ya tenía horarios de grabación de «Ahora Caigo». Entonces, yo dije, esto yo no se lo puedo hacer a TVN. Primero porque TVN me trajo de nuevo a esta televisión grande, a esta televisión de verdad», reveló Daniel Fuenzalida.

Además, confesó que su decisión también se debe al cariño que le tiene al programa de concursos.

«Es maravilloso lo que ha pasado ahí con la conexión con las familias, la conexión con los niños y con las personas mayores. O sea, para mí es más que un programa de televisión. Para mí es casi una terapia», agregó Daniel Fuenzalida.

En este sentido, nuestro querido locutor confesó que respondió que no, lo que fue una sorpresa para la gente de Mega.

De hecho, reveló que le hicieron otra propuesta.

«Me dijeron ‘aparte de lo que te ofrecemos, los tres programas en Mega este año, te ofrecemos para el 2027 y el 2028 animar Viña del Mar'», señaló.

Es importante recordar que Rafael Araneda tiene contrato para animar el certamen viñamarino hasta el 2026.

Sin embargo, Daniel Fuenzalida señaló que respondió: «Siendo un sueño Viña del Mar, yo no le puedo fallar ni a la gente ni a TVN. Eso no va conmigo.

De todos modos, el comunicador aseguró que le agradeció a la gente de Mega por el ofrecimiento.