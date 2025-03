«Nunca me he referido…»: José Antonio Neme aclaró sus dichos sobre alumno TEA que agredió a su profesora tras críticas en redes

José Antonio Neme dejó una polémica declaración en el Mucho Gusto. Resulta que, cuando hablaban sobre el caso del alumno autista que golpeó a su profesora en Trehuaco, el animador decidió dar su opinión sin filtro, fiel a su estilo.

«Si el muchacho tiene TEA en un estado severo, no sé si una sala de clases como esa es lo más oportuno y adecuado para él«, declaró Neme, lo que le valió un montón de críticas en redes sociales.

Neme salió a aclarar sus dichos sobre alumno TEA que agredió a su profesora tras las críticas en redes

Tras las polémicas declaraciones de José Antonio Neme sobre el caso, y las críticas que recibió, el animador decidió aclarar la situación.

En su perfil de Instagram, subió un video a modo de aclaración: «Yo no suelo hacer este tipo de cosas. Pero creo que el tema es muy sensible y relevante como para dejar pasar un malentendido como este», comenzó diciendo Neme.

«No sé si por mala intención o por básicamente estupidez. Pero quiero hacer una puntualización respecto de lo que se dice que yo dije, del caso de la profesora atacada por un estudiante que entiendo es neurodivergente», agregó.

José Antonio Neme aseguró que nunca se refirió a las personas TEA en general: «Jamás generalicé, no me puedo atribuir la posibilidad de generalizar respecto a un caso tan particular«.

«Yo me estaba refiriendo específicamente al caso del colegio donde se produjo el ataque, no a todos los casos y a todas las neurodivergencias porque sería totalmente idiota de mi parte«, señaló.

Luego, se refirió a las palabras específicas que dijo, donde comentó que quizás esa sala necesitaba una instrucción adicional, o una supervisión mayor. O que la profesora no supo manejar la situación.

En esa línea, el conductor del matinal comentó: «Nunca me he referido a TEA en general, nunca me he referido a que los niños TEA no tengan que estar incluidos en la sala de clases, eso nunca lo he dicho».

Por último, Neme «desafío» a quienes lo criticaron, «a que vean el programa, las declaraciones y luego emitan una opinión«.