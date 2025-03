Figura de CHV impacta con directo a mensaje a José Antonio Neme y Mega: «Sal de ese nido de ratas»

Este viernes, Yerko Puchento sorprendió en Podemos Hablar tras mandarle un directo mensaje a José Antonio Neme.

En esta oportunidad, el humorista apareció vestido similar a como lo hace el rostro de Mega y fiel a su estilo lanzó ácidos mensajes.

«Hoy vengo más malo que los ejecutivos de Mega, eso sí que es malo. Ya sé por qué se llaman Megamedia, porque tienen la media cagá…», expresó Yerko Puchento.

En esta oportunidad, el popular humorista consultó por José Antonio Neme quien era uno de los invitados al programa. No obstante, la animadora Diana Bolocco le comentó que el periodista de Mega no pudo asistir.

De acuerdo a lo informado por Fotech, cuando se conoció que el periodista se quedaría en Mucho Gusto, ya tenía acordado asistir a Podemos Hablar. No obstante producto de las polémicas que se vivieron en Mega no habría podido asistir al espacio de CHV.

En este sentido, Yerko Puchento lanzó: «Tú me habías dicho, Diana, que estaba confirmado Neme y ahora me dices que no está… Ese canal juega con sus rostros como si fueran títeres. Ahora viene a jugar con nosotros, con nuestros invitados y con la gente que ve este programa… ¡Es inaceptable, señor Heller, no se lo mando a decir con nadie!».

Además, el humorista le hizo una invitación a sumarse a CHV. «A ti te hablo, José Antonio, el regalón de Heller, el Frankenstein de Vicuña Mackenna, el rey de la pataleta mañanera. ¡Vente a este canal, por favor! ¡Tú eres lo que necesitamos! Un periodista con opinión, profesional… Se viste como el hoyo, pero no importa… José Antonio, sal de ese nido de ratas que se llama Mega», mencionó.

Yerko Puchento sobre fallido intercambio de rostros en Mega

Además, el humorista se refirió a las fallidas modificaciones de Mega que involucran a José Antonio Neme, Rodrigo Sepúlveda y Juan Manuel Astorga. De este modo, los nombró «los tres chiflados».

«Todo partió cuando estaban los tres felices hasta que apareció un ejecutivo inteligente, que no cachaba nada, se puso a hacer cambios y dejó la ca…», expresó.

Además, indicó que a Rodrigo Sepúlveda «lo han ninguneado mucho, ni la renuncia se la pescaron» y que tampoco debieron sacar a Juan Manuel Astorga. Sin embargo, señaló que Gonzalo Ramírez pudo haber sido un buen reemplazo, debido a que «puede que no cache nada, pero pone cara de interesado».