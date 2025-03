«Ahora se me nota menos»: Priscilla Vargas reveló un desconocido problema de salud en su brazo

Priscilla Vargas se sinceró en el capítulo de este lunes de «Tu Día«, de Canal 13, el matinal que conduce junto a José Luis Repenning.

La animadora reveló un extraño episodio desconocido de su salud. Se trata sobre un problema que tuvo en uno de sus brazos, y que intentó ocultar, pero finalmente, decidió contarlo.

Priscilla Vargas reveló un desconocido problema de salud en su brazo

Priscilla Vargas sorprendió a los espectadores del matinal tras revelar un problema de salud que tuvo. Todo comenzó cuando en el estudio hablaban sobre el pudor de mostrar los pies, a raíz de famosas que venden contenido erótico sobre estos.

«Por ejemplo, si yo tuviera una cicatriz en el brazo, pensaría que todo el mundo me está mirando«, comentó la conductora.

Esto pilló de sorpresa a su compañero, José Luis Repenning, que notó una marca inusual en el brazo de su colega. «¿Qué tienes acá?», le preguntó el «Repe», a lo que respondió, «tengo una cicatriz«.

Posteriormente, contó qué le pasó en el brazo: «Aquí me salió un tumor. Al principio, yo me lo maquillaba, pero después dije: ‘¡Chao! ¿Qué importa?’, y ahora se me nota menos«.

Esto sorprendió a sus compañeros José Luis Repenning y Michelle Adam, que se preocuparon por su declaración. Sin embargo, Vargas le bajó el perfil y comentó: «Me salió como un ojo. Era del porte de un ojo«.

El «Repe» le comentó que quizás era un quiste sebáceo, sin embargo, Priscilla Vargas detalló: «Creció demasiado. Era un tumor benigno. Cuando te sacan algo, tienen que hacerle una biopsia».

