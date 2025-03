Rodrigo Sepúlveda sorprende tras confirmar que sí presentó su renuncia a Mega, pero que fue rechazada: «Yo jamás pedí un matinal»

Luego del fallido cambio de rostros que se desarrolló en Mega, Rodrigo Sepúlveda se refirió públicamente a la polémica,

Recordemos que se había dicho que el periodista iba a pasar a la animación en el matinal Mucho Gusto, mientras que José Antonio Neme iba a estar en el noticiero central. Sin embargo, el viernes se confirmó que no ocurriría.

En este contexto, surgió el rumor de que Rodrigo Sepúlveda habría presentado su renuncia al canal, pero que esta no fue aceptada.

Y recientemente, en conversación con el programa «Hay que decirlo» de Canal 13, el conocido periodista se refirió a la polémica.

«Yo no lo pasé bien. Fue, como ser humano, con mucha inquietud, con muchas dudas… que un día sí, un día no», señaló Rodrigo Sepúlveda.

«Yo jamás pedí un matinal», agregó. Además, mencionó: «Ustedes saben lo feliz que estoy en Alerta. Eran decisiones de la compañía. Y en esta compañía, donde yo llevo 22 años, siempre voy a jugar para el equipo».

En este sentido, Rodrigo Sepúlveda explicó que «los directores ejecutivos me pidieron estar en el matinal, dije obviamente que sí, bajo algunas condiciones mías, se termina estructurando de otra forma y chuta, me incomodó eso obviamente. Y volví a Alerta, que es mi programa, del cual nunca tendría que haber salido».

Rodrigo Sepúlveda se sincera sobre su renuncia

Además, el rostro de Mega reconoció que sí presentó su renuncia al canal, pero que esta no fue aceptada.

«Yo renuncié en la noche (del viernes) al canal. Una renuncia que no fue aceptada. Nos dimos un abrazo grande, con mucho amor, con mucha lealtad, como ha sido la relación durante tantos años acá», señaló Rodrigo Sepúlveda.

«Si yo no estaba feliz en un lugar, por determinadas circunstancias, era mejor dar un paso al costado. Pero a mí también me costaba mucho salir de acá, porque esta es mi casa (…) Era súper doloroso», añadió el periodista.

Además, tras ser consultado sobre por qué no fue del canal, Rodrigo Sepúlveda expresó: «Convicciones, lealtad, abrazos… Porque yo no pedí ningún proyecto, no pedí cambios de condiciones económicas. Yo no renuncié porque no me dieran un matinal, nada que ver eso. Mi renuncia no pasaba por eso, sino que era por un ida y vuelta, por una incomodidad».

«La necesidad de que yo estuviera acá también. Cuando a ti te dan la mano y te dicen que te necesitan es súper valioso para uno», añadió.