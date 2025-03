«Juégatela por la radio más que por la televisión»: Las predicciones de la Tía Yoli para Daniel Fuenzalida en Central RadioActiva

Yolanda Sultana, más conocida como la «Tía Yoli«, estuvo presente en la Central RadioActiva de Daniel Fuenzalida esta mañana.

La reconocida astróloga abrió la sección de la entrevista con las predicciones para nuestro locutor, y con algunos consejos desde el cariño que se tienen ambos.

Las predicciones de Yolanda «Tía Yoli» Sultana para Daniel Fuenzalida en Central RadioActiva

Así, la Tía Yoli, quiso leerle las cartas a Daniel Fuenzalida, antes de comenzar con las preguntas de los auditores del programa.

La astróloga comenzó diciéndole: «Realmente nadie jugó por ti al entrar al canal 7 (TVN). Ahora la carta más segura que tiene el 7 eres tú. Porque eres metido, no solamente en la televisión, sino afuera. Nunca, realmente, le niegas el cariño a la gente». «Jamás», respondió el locutor.

Luego, al sacar las cartas, Yolanda Sultana comentó: «Me sale que te tienes que cuidar de la salud. Me salen dos bastos y una copa. Tesoro, se te van a abrir grandes amigos que te tenían olvidado, pero realmente, juégatela por la radio, más que por la televisión.

Ante la sorpresa del locutor, la Tía Yoli explicó: «Porque realmente aquí en la radio puedes tomar más programas si quieres, y estar más tiempo. En la televisión, es un tiempo que uno pasa, y después también lo llevan al olvido«.

Ante esto, el «Huevo» recordó: «Es verdad, bueno, a mí me ha pasado, a usted también le ha pasado, a mí me pasó también cuantas veces. Cuando la televisión me botó, bueno, uno lo sabe, la televisión es así, uno lo sabe, claro»

«Corazón, yo le voy a decir una cosa, Danielito, hay alguien que se quiere meter contigo, y tú vas a poner el dinero. No, Daniel, no te metas en sociedad, porque has perdido mucho», advirtió.

«Lo único que pido, cuídate de la salud, duerme más», cerró la astróloga.

«Es verdad, es como si me estuviera hablando mi mamá, es verdad eso, lo que me dice la Tía Yoli, de hecho sí, me estoy cuidando la salud, estoy intentando dormir más, muchas gracias tía», cerró Daniel Fuenzalida.