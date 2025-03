Revelan supuesto «castigo» a famoso rostro de CHV por intentar partir a la competencia: «Está muy triste»

En el programa de farándula «Zona de Estrellas» dieron a conocer un rumor que explicaría el motivo de por qué un reconocido rostro de CHV no estaría en pantalla actualmente.

Estamos hablando de Julián Elfenbein. Resulta que, según señalaron en el espacio ya nombrado, el conocido comunicador estaría pasando por un complejo momento y habría sido congelado por el canal .

Esto debido a que según informó La Cuarta, el rostro de CHV habría estado abierto a partir a Mega, luego de recibir una tentadora oferta, la que finalmente nunca se concretó.

Revelan detalles del momento que estaría pasando Julián Elfenbein en CHV

En el programa Zona de Estrellas, Hugo Valencia se refirió al momento de Julián Elfenbein en Chilevisión. En este sentido, el periodista de farándula reveló que desde el canal estaría potenciando a otro rostro.

«Llama mucho la atención la presencia de Cristián Riquelme en la animación de los últimos estelares de Chilevisión y la ausencia de Julián Elfenbein. Cristián fue el conductor de TopChef, conductor del Festival de Las Condes y ahora el conductor de Amor a Ciegas. Y no lo entendemos», señaló el comunicador.

Además, Hugo Valencia expresó: «Uno dice ‘teniendo a Messi, ¿por qué ponen a jugar a otro jugador en la cancha?‘. Reporteando en Chilevisión, me dicen que los deseos de Julián de irse a Mega le costaron caro y todavía le están pasando la cuenta, y no hay fecha de término para que eso ocurra».

En este sentido, el periodista indicó: «Julián está muy triste con lo que está pasando hoy día con Chilevisión. No le encontraría mucha explicación, más allá de la oferta que no funcionó con Mega. Y que no es muy distinto a lo que ha ocurrido con otros rostros de televisión, es parte de este juego de la tele. El estaría muy lateado».