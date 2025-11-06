«Con la carne adentro»: Auditora desconcertó a Daniel Fuenzalida con inesperado comentario doble sentido

Recientemente, una auditora sorprendió a nuestro querido Daniel Fuenzalida tras hacer un particular comentario en «Central RadioActiva».

En dicha instancia, el destacado comunicador le preguntó a los auditores si es que era mejor dormir solo o en pareja.

En este sentido, una mujer empezó a reflexionar al respecto sobre cómo es dormir en pareja. Y si bien todo comenzó de manera «tierna» hizo un comentario que no pasó para nada piola.

«Pienso que en la vida uno con muy pocas personas duerme así de la mano y la entrega más bonita de amor, de confianza, de afecto», partió señalando.

Sin embargo, posteriormente hizo una confesión sexual que llamó la atención en oyentes y en Daniel Fuenzalida.

«Puedes dormir cucharita, de montones de manera, con la carne adentro, no sé, pero así de la mano es como el amor más puro, sincero y bonito», lanzó.

Daniel Fuenzalida descolocado tras comentario de auditora

En un principio, nuestro locutor dejó pasar el comentario. Sin embargo, posteriormente otro oyente no lo dejó pasar.

«Oye, la señora lleva toda tierna contándolo, dormir con la mano, las distintas opciones, hasta que dijo ‘dormir con la carne adentro'», indicó el oyente.

Frente a esto, Daniel Fuenzalida no aguantó la risa e indicó: «Sí, yo también caché lo mismo, iba toda tierna, que la manito, y termina con la carne adentro».

Además, repitió en varias oportunidades, que «venía todo bien».

Vale señalar que este momento dio mucho que hablar en redes sociales y muchas personas reaccionaron a este comentario.

«Doña carne»; «Por último hubiese dicho con el cucharón dentro de la olla de greda»; «Pero dijo la verdad, valoremos eso»; «Mori. Pasó al grupo de los clásicos chilenos ajjaja»; «Íbamos tan bien»; «Y agradezcan que es una dama», expresaron algunos cibernautas.

