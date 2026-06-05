Tía Yoli sorprende a todos con predicción sobre supuesto próximo Presidente (dio nombre y apellido): «El pueblo te va a ovacionar»

Recientemente, la popular astróloga y tarotista nacional, Yolanda Sultana, también conocida como Tía Yoli sorprendió tras adelantar que un conocido político llegaría a la presidencia en e futuro.

Vale señalar que esto ocurrió después de que el diputado Javier Olivares le hiciera un homenaje por su trayectoria y aporte al país.

Frente a esto, la Tía Yoli compartió un video en redes sociales, en la que aparece con el parlamentario, quien le entregó una medalla. Y también le dedicó una palabras.

En este sentido, la tarotista indicó: «Casi me caí por este tremendo homenaje y me lo merezco porque de Arica a Puerto Williams he ayudado con cunas, sillas de ruedas, bastones ortopédicos, 24 niños saqué de distintas poblaciones, les di la educación, Chile entero me quiere».

En el video se escucha que Javier Olivares señala: «Me conoce de niño». Sin embargo, esto no es todo.

En el final del registro, Yolanda Sultana sorprendió con una inespera predicción relacionada con el futuro de Javier Olivares.

La predicción de la Tía Yoli

La astróloga señaló: «Estoy emocionada chiquillas, porque Javier Olivares lo conozco hace muchos años, pero cuando iba a pensar que ahora él iba a estar en un tremendo estrado e iba a venir hasta la casa de una humilde mujer como Yolanda Sultana».

Posteriormente, la Tía Yoli lanzó: «Quiero compartir esta emoción y decir ¡Viva Javier Olivares! Será Presidente de la República y el pueblo te va a ovacionar, vas a subir a senador y nos va ir muy bien».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google