«Hay que investigar»: Ernesto Belloni alza la voz y evalúa drástica medida tras grave acusación en su contra

Recientemente, Ernesto Belloni se refirió a las potentes acusaciones que hizo Paty Cofre en su contra durante un episodio de «La Divina Comida».

Vale señalar que en esta oportunidad, la humorista que fue parte de Morandé con Compañía dio a conocer una delicada situación que habría vivido con su compañero. En concreto, acusó que la habría agredido mientras grababan un sketch.

«Viene y era como decir: ‘Ya po’, atina’, y viene y me manda un charchazo aquí en la cara, en pleno ensayo. No, en la función, ahora que me acuerdo, yo lo miro y le digo: ‘¿Qué te pasó? Me pegaste. Yo no te voy a devolver el golpe a Ernesto, porque jamás voy a poder competir con un hombre'», indicó Paty Cofre en el espacio televisivo

Vale señalar que posteriormente, Ernesto Belloni conversó con Chile Podcast TV. Instancia, en la que aseguró: «Jamás ha tocado a una mujer».

Ernesto Belloni podría llevar el tema a la justicia

Y recientemente, el humorista conversó con «Hay que decirlo». Oportunidad en la que nuevamente se refirió nuevamente a la polémica y no descartó llevar a cabo acciones legales.

«Va a haber una oportunidad para defenderse de esta injuria, no sé si es de Paty. Lo que quiero hacer es hablar con ella antes», lanzó Ernesto Belloni.

En este sentido, el hombre detrás del «Che Copete» mencionó: «Si hay que hacer una demanda, es hacia quienes resulten responsables… No sé quién será responsable, por eso hay que investigar… Hasta el día de hoy no sé quién es, no puedo culpar a nadie, puede haber sospechas».

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