«Le he dicho: ‘mi amorcito, yo puedo juntar la plata y hacerte una lipo’, pero ella no quiere, a mí me gusta tu cuerpo, me gusta todo de ti»

Recientemente, Rusiesin un popular personaje de las redes sociales, se sinceró con respecto a su relación amorosa en una entrevista que le concedió al Influencers Callejeros, proyecto de Iván Martínez.

En esta oportunidad, el joven, quien es hijo de Miguel Devia, conocido como «Papi Micky» habló de su romance con Monse. Mujer con la que está hace cuatro años.

Rusiesin habla de su relación

El influencer recordó un popular audio viral, en el cual Papi Micky le reclamaba por supuestamente vender su parlante y le decía: «Vale 150 lucas, Matías».

En este sentido, Monse aseguró que ella originó este meme debido a que le dijo desde el celular del Rusiesin que había vendido el parlante.

Sin embargo, la mujer aseguró que le trajo consecuencias. «Hoy en día me molestan a mí (con) ‘son 150 kilos, Matías'», reveló en conversación con Influencers Callejeros.

Frente a esto, Rusiesin lanzó unas palabras que han dado mucho que hablar en el mundo de las redes. «Yo le he dicho: ‘mi amorcito, yo puedo juntar la plata y hacerte una lipo’, pero ella no quiere, yo no quiero«, mencionó.

«Yo le digo: ‘a mí me gusta tu cuerpo, me gusta todo de ti. No me importa si tienes pestañas, si tienes uñas, si tienes o no pelo. Yo te amo tal y como eres», añadió el influencer.

Además, el joven expresó: «En este caso no me importa lo que ella sea, a mí lo que me importa es su corazón, sus sentimientos y su alma. Yo la amo del alma, no del corazón».

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