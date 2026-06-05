«Es algo que yo no haría»: Popular actor no aguantó más y renunció a «Vecinos al Límite» tras comentarios sobre su esposa

El actor Felipe Contreras no aguantó más y tomó la decisión de renunciar al reality «Vecinos al Límite» de Canal 13.

Y antes de abandonar el espacio, tuvo una entrevista con Sergio Lagos. Instancia, en la que explicó por qué optó por abandonar el espacio.

«Es algo que se viene acumulando con los días de encierro. Hoy fue un punto de inflexión sentir que me tocaron personas de afuera, de mi pareja, eso no me gusta. Es algo que yo no haría, una estrategia muy baja», señaló Felipe Contreras.

Frente a esto, Paz Roldán le hizo un reclamo mientras lloraba. «Estoy enojada contigo porque yo pasé por una etapa parecida a la que tuviste tú, me quería ir, y me convenciste de quedarme por el equipo», indicó.

Sin embargo, luego de la entrevista el actor le indicó: «Quizás no me quiero quedar. Quizás de verdad estoy cansado. No solamente me cansa el Princeso, también está el contexto, el juego, cómo se llevan las cosas».

«Esta semana anduviste brígida conmigo. Y además andai pegada con Joche, y eso también me bajoneó caleta», añadió.

Frente a esto, Paz indicó que prefirió tomar distancia para que no tuviera problemas con su pareja. «Te quería proteger. Te he respetado mucho, para las condiciones en que estás, y también me tengo que cuidar yo. Por eso escogí hacerme la h… y decirte que no», mencionó. Además, lo tildó de «celoso».

Sin embargo, Felipe Contreras no cambió de opinión y abandonó el reality de manera definitiva.

Los conflictos de Felipe Contreras con Princeso en Vecinos al Límite

El actor tuvo sus encontrones con Princeso, quien miró en menos su carrera como actor.

De hecho, después de una actividad, en la que los participantes tenían que limpiar el barrio, el chico reality se lanzó con todo contra Felipe Contreras.

«¡Vamos, señor! ¡Si no sirvió para la actuación, barra, limpie la calle! A lo que llegó el actor en decadencia… ¡Así tu mujer te va a tener afuera de tu casa, por infiel!», arremetió burlándose.

Posteriormente, el actor se desahogó con sus compañeros de equipo. «No aguanto más. Me está afectando en la vida real, no me gusta que se metan con mi mujer. Todo lo que quieran con el actor, no me importa lo que me digan. Pero no me gusta que la expongan. Me voy a ir ahora», lanzó en dicha oportunidad.

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