Fabrizio Copano regresa a Chile con shows en Santiago y regiones: conoce la fechas y cómo comprar entradas

Fabrizio Copano estará recorriendo distintos lugares de Chile entre junio y julio, en medio de una las etapas más importantes de su trayectoria.

El humorista ha consolidado su trabajo en Estados Unidos. Mientras que Somos Fabulosos, que lidera junto al periodista Humberto Sichel se ha posicionado como una de las plataformas más vistas del país.

Vale señalar que Fabrizio Copano cuenta con dos décadas de trayectoria y se ha posicionado como una destacada figura de la comedia en Latinoamérica. De este modo, ha llevado sus chistes a distintos lugares del mundo, lo que lo ha consolidado como uno de los principales referentes del humor nacional en el extranjero.

Fabrizio Copano recorrerá Chile con su nueva gira

Y ahora, el humorista que ha tenido gran éxito en Estados Unidos regresará a chile con una gira que cuenta con experiencias completamente distintas. De este modo, se presentará en Teatros con su formato «Escápate». Espectáculo que llegará al Teatro Coliseo de Santiago, al Teatro Municipal de Antofagasta y al Teatro Regional Lucho Gatica de Rancagua.

En estas funciones, las interacciones con el público, la improvisación y giros inesperados hacen que cada show sea diferente y sea una experiencia irrepetible.

Por lado, en las presentaciones de Fabrizio Copano en otras regiones, se ofrecerá una propuesta con material renovado. De este modo, ninguna presentación será igual a la anterior.

Esta una muy buena oportunidad para disfrutar en vivo del humor del exintegrante del Club de la comedia, quien está en un gran momento. Cuenta con gran actividad internacional. Además, se ha reafirmado como una de las figuras más importantes del humor nacional.

Vale señalar que las entradas ya están disponibles mediante los sistemas de venta correspondientes a cada recinto y en los canales oficiales de Fabrizio Copano. Para conocer información sobre las entradas en cada una de estas funciones ingresa a https://linktr.ee/fabriziocopano.

A continuación te dejamos todas las fechas:

26 de junio en Santiago a las 20:00 horas.

27 de junio en Talagante a las 22:00 horas.

29 de junio en Vitacura a las 19:30 y 22:00 horas.

30 de junio en Puente Alto a las 21:30 horas.

1 de julio en Puerto Montt a las 19:30 y 22:00 horas.. (AGOTADO)

2 de julio en Osorno a las 19:30 y 22:00 horas..

3 de julio en Valdivia las 19:30 y 22:00 horas.

.4 de julio en Antofagasta a las 21:00 horas.

6 de julio en Providencia a las 19:30 y 22:00 horas.

7 de julio en Rancagua a las 20:00 horas.

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