De Chile para el mundo: RadioActiva ya brilló en Los Ángeles y ahora llega a Nueva York

¡En RadioActiva no nos detenemos y seguimos cruzando fronteras! Próximamente, estaremos presente en la avant premiere mundial de Los Ilusionistas 3. Evento que reunirá a prensa de todo el mundo, influencers internacionales y parte del elenco de la película que es encabezado por Morgan Freeman, Jesse Eisenberg y Woody Harrelson.

Es importante recordar que en junio de este año, ya estuvimos en Los Ángeles para ser parte de la avant premiere de Bailarina, el esperado spin-off del universo John Wick. Oportunidad, en la que nuestro querido José Luis Godoy representó a la radio de la gente feliz.

Vale señalar que en aquel evento, JL se lució y estuvo junto Norman Reedus y Ana de Armas, de quienes consiguió firmas.

Incluso, protagonizó una cómica situación con la actriz cubana, a quien le indicó: «Ana, en Chile te queremos mucho, nuestra plaza principal se llama Plaza de Armas», lo que generó risas en la popular intérprete.

Además, José Luis Godoy anduvo por la alfombra roja de dicho evento, y recorrió y nos mostró distintos lugares de la ciudad.

RadioActiva no se detiene y sigue haciendo historia

Próximamente, José Luis Godoy estará presente en la avant premiere de Los Ilusionistas 3. Esperada tercera película de la exitosa saga que tiene su estreno mundial el 20 de noviembre.

En este sentido, uno de los grandes objetivos de esta nueva aventura es estar con el mismísimo, Morgan Freeman, quien es uno de los rostros más emblemáticos de Hollywood.

Y esto no es todo. Desde el lunes, El Portal del Web será emitido desde Nueva York, llevando toda la energía de RadioActiva a la Gran Manzana.

De este modo, la radio de la gente feliz, sigue haciendo historia y traspasando fronteras, dejando huellas en importantes escenarios del mundo.

