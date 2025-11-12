Reconocida periodista chilena y su esposa confirman que serán madres: recibieron especial mensaje de Gabriel Boric

Durante esta semana, una pareja relacionada al mundo del deporte comunicó una importante noticia. Hablamos de la periodista Grace Lazcano y su esposa, la futbolista Fernanda Pinilla, quienes revelaron que se convertirán en madres por primera vez

Es importante señalar que la pareja se casó en enero de 2023. En tanto, actualmente viven en México, país en el que la deportista juega.

Además, de acuerdo a lo informado por T13, el matrimonio vive en dicho país junto a sus mascotas: Un gato y dos perros.

Vale señalar que hace algunos días, la comunicadora compartió unas románticas fotografías junto a la futbolista. Sin embargo, hasta ese momento nadie se esperaba el anuncio que realizaron.

Grace Lazcano y Fernando Pinilla revelaron que serán madres

Recientemente, la popular pareja compartió un post colaborativo en su cuenta de Instagram, en la que dejaron que las fotos hablaran por sí solas. Solamente escribieron «Refuerzo 2026», lo que acompañaron de un emoji de un pollito y un corazón amarillo.

En las fotos se pueden ver una ecografía, lo que confirma la positiva noticia.

Además, en una de las imágenes aparece Pinilla abrazando a Grace, lo que revela que la periodista será la va a llevar adelante el embarazo.

Vale señalar que este post en Instagram se viralizó rápidamente. De este modo, la pareja recibió múltiples comentarios de personas que le desearon felicidades.

De hecho, el Presidente Gabriel Boric escribió: «Felicitaciones!!!!».

«¡Qué emoción! Felicidades wawis»; «felicidades para ambas»; «Felicitaciones»; «Felicidades, queridas. Qué linda noticia. Les mando un gran abrazo»; «qué noticia tan bonita»; «¡Qué bonito! Muchas felicidades»; «tengo la sensación que será el mejor signo del mundo»; «ay, esta publicación me volvió a emocionar hoy»; «Felicidades por esa maravillosa noticia», fueron algunos de los mensajes que recibieron.

