«Me chocó ver cómo alguien podía elucubrar una frase tan demoníaca»: Nuevo capítulo en el conflicto entre Mariela Sotomayor y Daniela Aránguiz

Recientemente, Mariela Sotomamayor y Daniela Aránguiz han estado en el centro de atención tras protagonizar un tenso intercambio.

Todo inició en el programa de Mega, Only Fama. Instancia, en la que se enfrentaron.

Posteriormente, en el programa Sígueme de TV+, Daniela Aránguiz expresó: «Mariela, nunca, jamás, vas a ser una Pamela Díaz ni una Coté López».

Y recientemente, la periodista de farándula Mariela Sotomayor volvió a contestarle en Hay Que Decirlo de Canal 13.

Conflicto entre Mariela Sotomayor y Daniela Aránguiz suma un nuevo capítulo

La periodista indicó: «Las declaraciones que ella hizo sobre mí son un ataque directo. A mí me llama la atención que para ella siento que existen mujeres de primera, segunda y tercera categoría, entonces mientras ella enaltece algunas, hunde y destruye a otras cuando no le parece que estas mujeres cumplen con el arquetipo que tiene. Y eso lo encuentro brutal»

Además, Mariela Sotomayor expresó: «Que me haya dicho que no voy a cumplir mis sueños que tanto anhelo, que nunca voy a ser un rostro televisivo como la Pamela Díaz, como la Coté López, creo que habla más de ella que de mí».

«Quizás puede ser que ella esté buscando incansablemente transformarse en otro tipo de personaje y no puede», agregó.

«No me dolió, me chocó ver cómo alguien podía elucubrar una frase tan demoníaca. ‘Todas las operaciones que te has hecho’. Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre hablar de ese tipo de cosas? ¿Qué, me está diciendo que soy fea? La belleza es subjetiva», continuó Mariela Sotomayor.

En este sentido, mencionó: «Lo que me da lata es que últimamente mujeres como ella y como la Daniella Campos, han ocupado ese tipo de recursos para denostarme, para hacer sentir que yo no valgo, que soy menos. Yo les pregunto, ¿menos qué quién? ¿Por qué tengo que competir con alguien?».

Además, indicó: «No sé si me voy a volver a sentar en un set donde ella esté presente (Daniela Aránguiz). No».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google