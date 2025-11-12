¿Quién era Rafael Alcaíno? Popular cantante chileno que brilló en el mundo de la ranchera y falleció tras un fallo cardiorrespiratorio

Durante la jornada de ayer se dio a una lamentable noticia. Resulta que se confirmó la muerte del destacado artista Rafael Alcaíno, quien era conocido como «Rafaelito» y brilló en la escena de la ranchera.

Vale señalar que de acuerdo a la información que se maneja, el cantante y acordeonista falleció tras un paro cardiorrespiratorio.

¿Quién era Rafael Alcaíno?

Rafaelito nació el 10 de agosto en 1950 y es un referente de la música ranchera. Durante décadas formó parte de Los Luceros de Valle.

Sin embargo, durante el año pasado, el artista renunció al conjunto. Y ahora, formaba parte de Rafaelito Sus Luceros. Agrupación con la que estuvo presente en diversos eventos del campo chileno.

«Desde lo más profundo de mi corazón les deseo siempre lo mejor y que el éxito siempre los acompañe en este camino musical», indicó con respecto a su salida de su anterior agrupación, según informó ADN. Además, señaló que tenían «diferencias de carácter».

Vale señalar que Rafaelito nació en Molina y desde su nacimiento fue ciego. Sin embargo, esto no fue un obstáculo para su exitosa carrera.

«Nunca vi. A los seis meses mis padres se dieron cuenta de ello, hacían cosas y yo no reaccionaba. Veo con los ojos del corazón. Me acostumbré y ya nada puedo hacer. Solo dar gracias a Dios por el don que me dio», indicó durante una entrevista que le concedió al Diario La Prensa de El Maule durante este año.

Vale señalar que Rafael Alcaíno dejó una gran huella dentro de la escena. De hecho, desde Zúmbale Primo indicaron: «Su voz y su talento marcaron una generación y dejaron una huella imborrable en las raíces de nuestra música popular».

«Gracias por todo lo que nos entregaste, por inspirar a tantos artistas y por mantener viva la esencia de la cumbia ranchera en Chile», añadieron desde la popular banda.

