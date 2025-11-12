Este domingo 16 de noviembre se van a llevar a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias. Instancia en la que el voto es obligatorio se espera que más de 15 millones de electores lleguen a las urnas.

En este contexto, existe gran incertidumbre con respecto a quién llegará La Moneda para ocupar el cargo que ahora utiliza Gabriel Boric.

Y durante estos días ya no se pueden publicar nuevos resultados de encuestas de opinión pública, lo que ha aumentado el nivel de dudas

Recordemos que los candidatos que buscan llegar a la presidencia son Franco Parisi, Jeannette Jara, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami, Evelyn Matthei y Eduardo Artés.

¿Por qué no se pueden publicar encuestas en Chile en estos días y cuál es la multa?

Según establece el artículo 32 de la Ley N° 18.700, en Chile no se pueden divulgar encuestas relacionadas con materias electorales en los 15 días previos a una elección. De este modo, el plazo finalizó este sábado 1 de noviembre a las 23:59 horas.

Vale señalar que esta medida se debe a que estas encuestas de elecciones pueden ser influyentes en la decisión de los votantes.

Esta restricción aplica a quienes realizan las encuestas, pero también a los destinatarios preferentes y a quienes pueden difundirlos.

En caso de incumplimiento, la ley establece una multa que se encuentra entre 10 y 200 UTM a beneficio fiscal. Esta sanción recae en el director responsable del medio de comunicación (ya sea prensa escrita, radio o televisión) y en la empresa propietaria o concesionaria del medio.

También te podría interesar leer en RadiActiva: Las redes sociales hicieron lo suyo: Revisa los memes que dejó el reciente debate presidencial de Anatel

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google