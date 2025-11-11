Las redes sociales hicieron lo suyo: Revisa los memes que dejó el reciente debate presidencial de Anatel

En la noche de este lunes, se llevó a cabo el debate presidencial de Anatel. Oportunidad, en la que los candidatos explicaron sus ideas y propuestas.

Como era de esperar, esta instancia dio mucho que hablar en redes sociales, donde muchas personas analizaron el debate y defendieron a sus representantes.

Sin embargo, tampoco podían faltar los típicos memes, que dieron mucho que hablar y que sacaron más de alguna sonrisa.

De este modo, tal como ha sido la tónica en esta carrera presidencial, surgieron varios memes enfocados en Eduardo Artés.

También otros fueron dedicados a Harold Mayne-Nicholls, haciendo referencia al periodo en el que fue presidente de la Federación de Fútbol de Chile y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

Incluso, surgieron memes por la periodista de TV+, Julia Vial, debido a que trabaja en el mundo de la farándula junto a figuras como Daniela Aránguiz.

Los memes que dejó el debate presidencial de Anatel

A continuación te dejamos varios memes que surgieron en X (antes Twitter) por el debate presidencial.

Harold Mayne-Nicholls cada vez que le toca hablar en el debate presidencial #DebatePresidencial

Preguntan cualquier cosa en el #DebatePresidencial

Inmediatamente Harold Mayne-Nicholls:

Parisi diciendo que meterá baja a los delincuentes #DebatePresidencial

Cuando veo a la Julia vial entre los periodistas d política #DebateAnatel2025

Es importante recordar que este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias.

Los candidatos para llegar a La Moneda son Franco Parisi, Jeannette Jara, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami, Evelyn Matthei y Eduardo Artés.

Por otro lado, en caso de que haya segunda vuelta, esta se desarrollará el domingo 14 de diciembre.

