«Mi película favorita del mundo»: Jesse Eisenberg de «Los Ilusionistas 3» se confiesa con RadioActiva en Nueva York

Como ya te habíamos contado hace algunos días, José Luis Godoy viajó hasta Nueva York para ser parte de la avant premiere de la esperada película «Los Ilusionistas 3».

De este modo, nuestro querido locutor pudo compartir con destacados actores que son parte del elenco de esta esperada entrega de la famosa saga.

En concreto, José Luis Godoy estuvo junto a Dave Franco, Morgan Freeman y Jesse Eisenberg. De hecho, este último sorprendió tras hablar de la importancia que tiene para él, «Los Ilusionistas 3».

La confesión de Jesse Eisenberg sobre «Los Ilusionistas 3»

En la avant premiere de la película, JL Godoy le consultó a Jesse Eisenberg cómo se siente con esta nueva película.

Frente a esto, el reconocido actor contestó: «Esta es mi película favorita en el mundo. De verdad que haría esta película una y otra vez».

«Me encanta lo que celebra. Celebra el trabajo en equipo, la inteligencia, los acertijos. No es una película donde todos intentamos matar a otra persona como en la mayoría de las películas», agregó.

En este sentido, Jesse Eisenberg también mencionó: «Me encantan estas películas. Me encanta el personaje que interpreto, es que es como una especie de mago seguro de sí mismo».

«Cada aspecto de esta película es un auténtico placer para mí», continuó.

Asimismo, el actor de «Los Ilusionistas 3» mencionó: «La gente del mundo piensa que soy un gran mago porque estoy en estas películas, pero en realidad estoy en el set con algunos de los mejores magos del mundo, porque hay profesores».

«Y así te das cuenta de lo lejos que tienes que llegar para ser grande», añadió.

Es importante señalar que «Los Ilusionistas 3» se estrena este 20 de noviembre en los cines de Chile. Mientras que la avant premiere es hoy, martes 11 de noviembre. Instancia en la que RadioActiva dirá presente.

