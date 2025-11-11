Directamente desde Nueva York: RadioActiva se lució en la avant premiere de «Los Ilusionistas 3» junto a Dave Franco, Morgan Freeman y Jesse Eisenberg

Después de brillar hace algunos meses en la avant premiere de la película «Bailarina» en Los Ángeles, la radio de la gente feliz se volvió a mandar un viajecito de aquellos. En esta instancia, el destino fue Nueva York, para vivir la avant premiere de Los Ilusionistas 3 (Now You See Me, Now You Don’t).

En esta oportunidad, José Luis Godoy se lució en la alfombra azul. Además, compartió con parte del elenco de la esperada película como Dave Franco, Morgan Freeman y Jesse Eisenberg.

♬ Sensual – Dih @radioactivachile Y si, representando a Chile 🇨🇱 nuestro bizcochito @Jose Luis Godoy pasa por la alfombra azul de now you see me: now you don’t 👏 Los Ilusionistas 3 desde Nueva York 🗽 La avant premiere es hoy en Estados Unidos, mañana en nuestro país y el 20 de noviembre ya podrás disfrutarla en todos los cines nacionales 🍿 @bfdistribution x #RadioActiva

RadioActiva presente en la avant premiere de Los Ilusionistas 3

En el evento, el locutor de «El Portal del Web» conversó de manera breve con Dave Franco, quien también firmó la bandera de Chile, que ya cuenta con autógrafos de otras figuras internacionales, como Ana de Armas, la que se obtuvo en la cobertura anterior de Bailarina.

#nuevayork @radioactivachile Es tan divino 🥹💜 El actor y cineasta estadounidense Dave Franco firmando nuestra banderita oficial de las avant premiere 🇨🇱 Si, el mismísimo actor de Nerve, comando especial, buenos vecinos y Supercool, pasa por la alfombra roja en la avant premiere de Los ilusionistas 3 😍 Este 20 de noviembre se estrena en los cines de nuestro país, así que no te lo puedes perder 👏 #bfdistribution x la 92.5 RadioActiva, desde Nueva York 🗽 #chile #nowyouseeme @Jose Luis Godoy ♬ sonido original – RadioActiva

Por otro lado, el mismísimo Morgan Freeman también compartió con JL e incluso se tomaron una fotografía.

Mientras que Jesse Eisenberg conversó con José Luis y se refirió a la importancia que tiene para él la tercera entrega, de «Los Ilusionistas». De hecho, confesó que esta cinta es su «película favorita del mundo».

@radioactivachile Y en exclusiva para #bfdistribution y la 92.5: Jesse Eisenberg 😍👏 Estamos desde Nueva York disfrutando de la avant premiere de Now you see me 3 (Los Ilusionistas 3) que se estrena este 20 de noviembre en los cines nacionales 🍿 Mañana, algunos afortunados podrán asistir a la avant premiere en chile junto a la radio de la gente feliz 💜 🎙️ @Jose Luis Godoy ♬ sonido original – RadioActiva

Además, en esta cobertura, nuestro querido locutor ha estado recorriendo Nueva York. De este modo, a través de las redes sociales de la 92.5 se ha enseñado parte de esta experiencia, donde se han mostrado diversos rincones de la Gran Manzana.

De este modo, RadioActiva sigue traspasando fronteras, llevando la buena onda y la «chispeza chilena» hasta los eventos más importantes del mundo.

Es importante señalar que «Los Ilusionistas 3» se estrena el próximo 20 de noviembre en los cines de Chile. Por otro lado, la avant premiere en nuestro país es hoy, martes 11 de noviembre. Instancia, en la que RadioActiva y otros afortunados estarán presentes.

