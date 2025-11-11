«Por siempre en nuestros corazones»: La lamentable pérdida que enluta a Adriana Barrientos

Durante la jornada de este martes, Adriana Barrientos recurrió a sus redes sociales para comunicarle una lamentable noticia a sus seguidores.

Resulta que mediante su cuenta de Instagram, la panelista de Zona de Estrellas reveló que sufrió la triste pérdida de Asia, su perrita de siete años.

Adriana Barrientos compartió una historia, en la que aparece su querida mascota, lo que acompañó con unas sentidas palabras. «Adios hijita», escribió.

Tras esta triste noticia, la modelo ha recibido diversas muestras de apoyo. Entre ellas, la de Oriana Marzoli, quien también hace unos peses perdió a su perro Coco.

«Estoy llorando por la partida de Asia como si fuese Coqui. Aunque no hay nadie que calme el dolor tan grande que puedes sentir ahora mismo, quiero que pienses que ella va a estar siempre acompañándote y amándote desde el cielo junto a mi Coquito. Te quiero mucho amiga, has sido una increíble madre, lo he podido ver, y esa gordita vivió una vida de reina. Por siempre en nuestros corazones, Asia», indicó la chica reality,

Mascota de Adriana Barrientos pasaba por complejo estado de salud

Cabe destacar que la mascota de la modelo empezó a sentirse mal desde hace algunos días. De este modo, la comunicadora la llevó de urgencia a un centro veterinario.

«Mi perrita hace un tiempo se enfermó y a mí me dio una parálisis facial periférica. Esa vez, a Asia le detectaron un tumor dentro del bazo, en el estómago, y en este minuto el tumor se reventó y mi perrita tiene el estómago lleno de sangre», dio a conocer ayer en redes sociales Adriana Barrientos, notablemente afectada.

Posteriormente, la perrita fue operada y la modelo pidió cadenas de oración. Sin embargo, el panorama no fue para nada alentador.

La operación finalizó cerca de las 23:00 horas. Si bien la bulldog francés sobrevivió, Adriana Barrientos señaló: «La gordita sobrevivió, ahora las próximas 48 horas son cruciales, tiene un 50% de posibilidades de vivir, antes de la operación, se presentó con un 90% de probabilidades de morir».

Y lamentablemente, durante la mañana de este martes, perrita de la comunicadora perdió su vida.

