Auditora pilló a su pareja con la esposa de su hijo: La potente historia que impactó en «HiperActiva, Vamo a Calmarno»

Recientemente, se conoció una impactante historia de infidelidad en el espacio radial «HiperActiva, Vamo a Calmarno», el que dejó en shock a Roberto Rosinelli, Jaime Proox y DJ Janyi.

En esta instancia, una auditora llamó al espacio y sorprendió tras revelar una compleja experiencia que vivió.

«Hola chicos, quiero mandar a la chucha a mi ex, que me cagó con la esposa de mi hijo», partió señalando.

La mujer mencionó que estaban cerca a cumplir 17 años juntos, pero que todo se derrumbó.

En este sentido, la auditora señaló en «HiperActiva, Vamo a Calmarno«, que últimamente su ahora expareja, estaba recibiendo muchos mensajes y que escondía el celular. De hecho, mencionó que dormía con el móvil debajo de su almohada.

«Entonces, este miércoles, sí, tengo que admitirlo, le hackeé el WhatsApp. Me di cuenta de todo, y fui y los pillé en un motel», reveló.

En este sentido, contó que al llegar al lugar, trabajadores del motel la calmaron. Sin embargo, posteriormente fue hasta la habitación y los pilló teniendo relaciones. «La señorita andaba arriba de él», expresó.

«Me puse a los pies de la cama, los aplaudí, les dije que ya estaba bueno de mentiras. Descubrí que esa relación no era de ahora, ellos venían poniéndonos los cuernos a mí y a su hijo durante tres años», agregó la auditora de «HiperActiva, Vamo a Calmarno».

Además, la mujer señaló que tras esta situación, le mandó una foto al WhatsApp de la familia.

«Yo era la loca, pero cuando uno tiene una sospecha, algunos me dicen que la que busca encuentra y todo, pero si yo no hubiera buscado, no me hubiera dado cuenta», continuó.

Luego, la auditora señaló que se dirigió hasta el departamento y sacó las cosas de su marido, quien llegó al rato para pedirle perdón.

«Me dijo que había cometido un error (…) Que no sabía lo que hacía, que no me quería y un montón de estupideces, que no se las creí y le dije que esto llegaba a su fin», contó.

