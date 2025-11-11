RadioActiva se la juega con un concurso por entradas para Cosculluela en Chile: Conoce cómo participar

Próximamente, el popular cantante de reggaetón Cosculluela volverá a Chile en el marco de su gira «Coscu Latam Tour» para presentarse en el Movistar Arena.

El evento se desarrollará el próximo 27 de noviembre y se espera que sea una tremenda fiesta, que cuente con sus grandes éxitos y también canciones actuales.

Vale señalar que Cosculluela se ha consolidado como una de las figuras más influentes dentro de la escena urbana. El exponente destaca por su inconfundible estilo, letras potentes y por sus trabajos junto a otros cantantes como Bad Bunny, Daddy Yankee y Nicky Jam, entre otros.

Dentro de los grandes éxitos del puertorriqueño se encuentran proyectos como «Prrrum», «Na Na Nau», «La Boda», «DM» y más, los que se espera que sean interpretados en nuestro país.

De este modo, muchos fanáticos están esperando con ansias el esperado regreso de Cosculluela a Chile. Y en RadioActiva, queremos que puedas vivir esta experiencia, por lo que lanzamos un concurso por entradas.

Es importante señalar que «El Principe» tiene una gran fanaticada en nuestro país. Esto ha quedado reflejado en anteriores shows que ha llevado a cabo en recintos como el Teatro Caupolicán y en la Teletón.

Conoce cómo participar por entradas para el concierto de Cosculluela en Chile

En RadioActiva queremos que seas parte de una noche inolvidable, en la que sin dudas, «El Princi» cautivará a su fanaticada nacional, en su esperado regreso a Chile.

Es por esto que lanzamos un tremendo concurso por entradas para este concierto de Cosculluela en nuestro país.

Participar es muy fácil. Solamente debes rellenar el formulario que está más abajo con los datos solicitados. Y listo, ya estarás concursando.

No desaproveches la oportunidad de vivir una noche inolvidable al ritmo de Cosculluela.

Rellena los datos del siguiente formulario para participar y poder ser parte de esta experiencia:

