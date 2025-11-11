Luto en la música chilena: Muere destacado cantante tras sufrir paro respiratorio

Recientemente, se conoció una noticia que ha impactado a la escena de la música chilena. Resulta que falleció Rafael Alcaíno, quien es conocido como Rafaelito.

El artista es recordado por ser parte del popular dúo Los Luceros de Valle, que en la década de los setenta llevó sus rancheras y recorridos a diversos lugares de nuestro país y Argentina.

Y hace poco había formado su nueva agrupación titulada Rafaelito y sus luceros.

La trayectoria de Rafaelito

Rafaeliito falleció durante la jornada de este 11 de noviembre en su casa tras sufrir un fallo respiratorio, según informaron desde su banda.

«Estamos destrozados como grupo», indicaron.

El artista estuvo detrás de grandes éxitos junto a su compañero de Los Luceros del Valle, Óscar Insunza. Algunos de estos son «Las Sabaneras», «El animalito», «Vivo en tinieblas» y «Las sabaneras».

Vale señalar que Rafaelito fue ciego desde su nacimiento. En una conversación de este año con Diario La Prensa de El Maule, indicó: «Nunca vi. A los seis meses mis padres se dieron cuenta de ello, hacían cosas y yo no reaccionaba. Veo con los ojos del corazón. Me acostumbré y ya nada puedo hacer. Solo dar gracias a Dios por el don que me dio».

«Este talento me ha permitido ganarme la vida. Por poder cantar, por ser artista y por poder entregar mi música que no tiene límites. Agradecido de hacer feliz a tanta gente que me quiere y me respeta, por mis colegas que siempre me han tenido una alta consideración y por mi público que me recuerda con cariño», añadió en dicha oportunidad.

Rafaelito brilló con presentaciones en Sábados Gigantes y El Festival de la Una con el popular dúo. Además, obtuvo varios discos de oro.

Vale señalar que Luceros del Valle se separó durante el año pasado.

