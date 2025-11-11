Conmoción en el mundo del espectáculo: Muere popular actriz que brilló en El Chavo del 8

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha sacudido a la escena del espectáculo en Latinoamérica. Resulta que se confirmó la muerte de una popular actriz que fue parte de El Chavo del 8.

Se trata de María del Carmen Vela, conocida como Maricarmen Vela, quien tenía 87 años y hacía el papel de Gloria, la tía de Paty en la icónica serie.

Frente a esto, hace algunos días, desde la Asociación Nacional de Actores y Actrices (de México) recurrieron a sus redes sociales para entregar un sentido mensaje.

«La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, «Maricarmen Vela», miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en Paz», indicaron.

Conmoción por la muerte de María del Carmen Vela, recordada actriz que brilló en El Chavo del 8

Vale señalar que hasta ahora no se ha dado a conocer la causa de muerte de la popular actriz.

Es importante recordar que el primer acercamiento de Maricarmen Vela con Roberto Gómez Bolaños ocurrió en la década de los sesenta. En dicho periodo fue parte de «Dos locos en escena», película escrita y dirigida por el popular actor mexicano.

Luego, en 1987, la popular actriz se sumó oficialmente al elenco de El Chavo del 8.

Por otro lado, es importante señalar que María del Carmen Vela también fue parte de recordados programas como «Cachún Cachún ra ra», «Papá Soltero», «Quinceañera, «El gran circo de Capulina», «La rosa de Guadalupe», «Como dice el dicho», «Lazos de Amor», «Abismo de Pasión», «Mi corazón es tuyo», «Hijas de la Luna» y más.

De este modo, la partida de la actriz ha generado gran conmoción en el mundo del espectáculo, principalmente en México.

