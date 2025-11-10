Dejó los problemas de lado, recientemente conoció a Daddy Yankee y sueña con llegar al Festival de Viña: «Decretando»
Este fin de semana, Bayron Fire cumplió un sueño: Conoció a Daddy Yankee, quien vino al país para ser parte de un evento religioso.
Hace algunos días, Bayron Fire cumplió un importante hito. Conoció a ni más ni menos que a Daddy Yankee, lo que fue consideró como un sueño cumplido.
«Con mi hermano de otra madre, pero hijo del mismo padre celestial, rey de reyes y señor de señores, que es JESUCRITO. Los tiempo de Dios son perfectos. Gracias mi Dios por permitirme conocer a uno de los más grandes exponentes del género urbano en este mundo, el cual hoy vino a entregarnos una linda palabra llena de fe y un gran testimonio», expresó el cantante en un post en Instagram.
Posteriormente, Bayron Fire compartió otra publicación, en la que valoró compartir con Daddy Yankee y decretó conseguir otro importante logro: Ser parte del Festival de Viña 2027.
«Otro Sueño cumplido Gracias a DIOS. También decretando un Viña 2027. A seguir trabajando, perseverando y luchando para cada día ser una mejor persona. Los amo mi gente estamos feliz con la bendición de Dios», indicó el intérprete de «Los Malditos».
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por La Casa De Las Tendencias 🙌🏻 (@bayronfire)
El camino de Bayron Fire
Hace un tiempo, Bayron Fire, quien quiere llegar al Festival de Viña, fue el protagonista de diversas polémicas del género urbano chileno. El cantante era reconocido por su actitud confrontacional y era considerado problemático.
El joven tuvo conflictos con varios de sus colegas. Entre ellos, Pablo Chill-E y Julianno Sosa. Situaciones que afectaron directamente en su carrera.
Sin embargo, Bayron Fire tuvo un cambio en su forma de actuar. Desde hace bastante tiempo que reconoció que se acercó a Dios, lo que ha venido de la mano con dejar los problemas de lado.
De hecho, hace algunos meses, el intérprete de «Me pongo bonito» estuvo presente en RadioActiva, donde señaló que antes de que se acercara a la religión era otro.
También puedes leer en RadioActiva: Daddy Yankee sorprendió en su regreso a Chile: desató furor tras juntarse con Pailita y Bayron Fire
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.