Daddy Yankee sorprendió en su regreso a Chile: desató furor tras juntarse con Pailita y Bayron Fire

Recientemente, Daddy Yankee estuvo en Chile, lo que no pasó desapercibido y generó gran revuelo en redes sociales. El reconocido cantante estuvo paseando junto a un amigo e incluso se juntó con algunos intérpretes de la escena urbana nacional.

Vale señalar que Raymond Ayala estuvo en la Fiesta de la Familia 2025, evento gratuito que llevó a cabo la Fundación Valparaíso Evangélico en la Quinta Vergara.

En este contexto, el cantante compartió una fotografía del atardecer en Viña del Mar.

Además, en redes sociales circuló una postal del puertorriqueño junto a Marcelillo, quien es popularmente conocido como «el único amigo de Daddy Yankee en Chile».

Y en el evento religioso, el cantante que dio en su carrera y orientó su carrera al cristianismo, entregó palabras de fe.

Daddy Yankee se juntó con Pailita y Bayron Fire en Chile

Y en esta visita a Chile, Daddy Yankee aprovechó de juntarse con los artistas nacionales Pailita y Bayron Fire, quienes celebraron este hito como un sueño cumplido.

«Gracias Dios por darme la oportunidad de compartir con mi ídolo de pequeño, un momento que perdurará en mi corazón toda la vida. El Pailita de 10 años no creería nada de esto», expresó el intérprete de «Par de veces» a través de un post en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, Bayron Fire también quiso compartir este importante momento con sus seguidores y también publicó una foto junto a Daddy Yankee. Esta fue acompañada por unas emotivas palabras.

«Con mi hermano de otra madre, pero hijo del mismo padre celestial, rey de reyes y señor de señores, que es JESUCRITO. Los tiempo de Dios son perfectos. Gracias mi Dios por permitirme conocer a uno de los más grandes exponentes del género urbano en este mundo, el cual hoy vino a entregarnos una linda palabra llena de fe y un gran testimonio», indicó.

«Me voy con un corazón lleno de gozo y alegría y con todas mis fuerzas renovadas. Me llevo una palabra viva y eficaz porque más vale un ganar un alma del mundo que todos los tesoros que hay en él», agregó Bayron Fire.

