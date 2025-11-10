Daniel Fuenzalida vivió un conmovedor momento al escuchar consejo de sus padres a través de terapeuta en registros akáshicos

Recientemente, en el programa Central RadioActiva, Daniel Fuenzalida estuvo acompañado por Brigitte, quien es terapeuta en registros akáshicos.

En dicha instancia, Brigitte la ayudó a contactarse con sus padres, quienes lo aconsejaron.

Daniel Fuenzalida escucha consejo de sus padres

El destacado comunicador le consultó a la terapeuta en registros akáshicos: «¿Qué me están diciendo ellos a esa decisión que yo tengo que tomar de manera personal?».

De este modo, Brigitte le indicó a Daniel Fuenzalida: «A tu mamá le da una angustia tremenda».

«Ella siempre te quiso cuidar. Ella siempre te quiso guiar. Te toma las manos en este momento y te dice que lo hagas, pero que tomes todos los resguardos necesarios», agregó.

Además, expresó: «Tu papá está al lado tuyo y tu papá le toca el hombro a tu mamá y le dice ‘suéltalo, suéltalo. Él tiene que ya tomar sus propias decisiones'».

En este contexto, le señaló a Daniel Fuenzalida: «Tu mamá no te ve a ti como un adulto, te ve como un chico de 14 años. No sé por qué te saca los zapatos y te pone zapatos nuevos. Ella te los regala en este momento y son unas zapatillas blancas y tienen rayas azules«.

«Dice que con esas zapatillas tú vas a caminar en este nuevo encuentro que vas a tener. Encuentro y reencuentro contigo mismo», agregó

«Dice que te va a apoyar y que te dice que sí, que tomes la decisión porque sí lo vas a lograr. Sí, va a ser un éxito y ellos están contigo. Pero a tu mamá le ha dado mucho nervio, mucha angustia y se siente como cuando estaba embarazada de ti. Nuevamente, volvió a sentir esa sensación», continuó.

Frente a esto, Daniel Fuenzalida indicó: «Es una decisión personal que yo estoy tomando y me hace mucho sentido lo que me dice mi mamá».

