Daniel Fuenzalida vivió un conmovedor momento al escuchar consejo de sus padres a través de terapeuta en registros akáshicos

Daniel Fuenzalida vivió un emotivo momento después de recibir un consejo de sus padres con respecto a una importante decisión que debe tomar.

Por Iván López
Recientemente, en el programa Central RadioActiva, Daniel Fuenzalida estuvo acompañado por Brigitte, quien es terapeuta en registros akáshicos.

En dicha instancia, Brigitte la ayudó a contactarse con sus padres, quienes lo aconsejaron.

Daniel Fuenzalida escucha consejo de sus padres

El destacado comunicador le consultó a la terapeuta en registros akáshicos: «¿Qué me están diciendo ellos a esa decisión que yo tengo que tomar de manera personal?». 

De este modo, Brigitte le indicó a Daniel Fuenzalida: «A tu mamá le da una angustia tremenda». 

«Ella siempre te quiso cuidar. Ella siempre te quiso guiar. Te toma las manos en este momento y te dice que lo hagas, pero que tomes todos los resguardos necesarios», agregó. 

Además, expresó: «Tu papá está al lado tuyo y tu papá le toca el hombro a tu mamá y le dice ‘suéltalo, suéltalo. Él tiene que ya tomar sus propias decisiones'»

En este contexto, le señaló a Daniel Fuenzalida: «Tu mamá no te ve a ti como un adulto, te ve como un chico de 14 años. No sé por qué te saca los zapatos y te pone zapatos nuevos. Ella te los regala en este momento y son unas zapatillas blancas y tienen rayas azules«

«Dice que con esas zapatillas tú vas a caminar en este nuevo encuentro que vas a tener. Encuentro y reencuentro contigo mismo», agregó

«Dice que te va a apoyar y que te dice que sí, que tomes la decisión porque sí lo vas a lograr. Sí, va a ser un éxito y ellos están contigo. Pero a tu mamá le ha dado mucho nervio, mucha angustia y se siente como cuando estaba embarazada de ti. Nuevamente, volvió a sentir esa sensación», continuó. 

Frente a esto, Daniel Fuenzalida indicó: «Es una decisión personal que yo estoy tomando y me hace mucho sentido lo que me dice mi mamá».

 

 

