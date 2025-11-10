Recordada figura televisiva revela que está en una relación y se va a casar: «Llevaba cuatro años soltera»

Una recordada figura televisiva generó gran sorpresa tras dar a conocer que hace más de un año está en pareja. Se trata ni más ni menos que de Betsy Camino, exparticipante de Morandé con Compañía.

Sin embargo, eso no es todo. La mujer también reveló que próximamente se casará.

En conversación con Las Últimas Noticias, Betsy Camino indicó: «Llevaba cuatro años soltera y disfrutando. Llegó súper lindo el amor, ya nos conocíamos hace un tiempo, coincidíamos bastante, había algo por ahí, hasta que fue el momento perfecto».

Vale señalar que su pareja es Cristian Sandoval, quien se desempeña como productor musical de la cantante nacional Alanys Lagos. «Nos dimos un beso y no nos separamos más», indicó el hombre.

La pedida de matrimonio a Betsy Camino

Vale señalar que el romance inició en Constitución. Y después de cuatro meses, el productor tomó la decisión de dar un nuevo paso.

«¿Tú sabes que eres la mujer perfecta?», le indicó previo a realizar la propuesta de matrimonio.

«Claramente, somos personas muy iguales, parecidas en todo, la misma forma de pensar (…) Entonces, para qué esperar más», agregó Cristian Sandoval.

Vale señalar que actualmente, la pareja se encuentra en Graneros. En tanto, la boda que todavía no tiene fecha confirmada, se pretende realizar en Italia.

«Viví mucho tiempo en Europa y siempre Venecia ha sido un lugar que inspira romance, inspira amor. Le da ese toque especial. Además, hacer algo diferente y ella no conoce allá», indicó.

Vale señalar que Betsy Camino también trabaja junto a Alanys Lagos en el área de dirección artística de los shows.

«Viendo lo que son los bailarines, vestuario, los músicos, luces, efectos especiales, las puertas en escena», señaló.

«Yo la apaño a sus cosas y ella a las mías», finalizó.

