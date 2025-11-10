Coté López comparte romántica fotografía con joven galán y revelan desconocido detalle sobre él

En los últimos días, Coté López, ha dado mucho que hablar por estar envuelta en un nuevo romance.

Durante la semana pasada, la empresaria fue vista junto a un hombre en un evento de la revista «Atrévete Woman», donde aparece en la portada.

En dicha instancia, Plan Perfecto (CHV) captó que se dieron un beso. Vale señalar que desde el espacio le consultaron por este misterioso galán .

Frente a esto, Coté López respondió: «¡Amigo! ¡Por qué ustedes me quieren emparejar! ¡Déjenme en paz!».

Sin embargo, poco después, la influencer publicó una foto en la que aparece besándose con este hombre.

En dicha instancia, se encontraban en una boda.

Conoce a la nueva pareja de Coté López

El chiquillo que anda con Coté López es Lucas Lama Von der Forst, influencer y administrador de empresas, quien tiene 28 años. Además, practica boxeo.

De acuerdo a lo comentado por el programa de CHV, el joven es conocido en el mundo de las fiestas electrónicas.

Vale señalar que desde hace algunas semanas que se estaba hablando del influencer. En «Hay que decirlo» de Canal 13, Gisella Gallardo reveló que habló con Coté López, quien en dicha instancia desmintió tener un romance.

«Le pregunto por Lucas, a ver qué me podía contar, y me dijo: ‘Estoy soltera, no estoy con nadie oficialmente’«, indicó.

«Lucas es muy amoroso, pero es mi amigo y me acompañó para no ir sola al evento», mencionó en aquella oportunidad.

Por otro lado, luego de que se dio a conocer este romance, Cecilia Gutiérrez expresó: «¡Me llegó un video! El pololo de Coté López estuvo con otra conocida antes».

De acuerdo a BioBioChile, se trataría de la exchica reality Ignacia Michelson.

