«Te vieron con mi ex»: Ignacia Michelson arremetió con todo contra Cony Capelli tras asegurar falta de «códigos»

Hace solo un par de días Cony Capelli estuvo en Podemos Hablar, dando una entrevista en profundidad sobre su trayectoria en televisión. Entre sus declaraciones, habló sobre una antigua amistad con Ignacia Michelson.

Cabe recordar que ambas se conocieron durante el reality Gran Hermano, que finalmente la bailarina terminó ganando. Eso sí, aseguró que su amistad con Ignacia Michelson se acabó.

Ignacia Michelson arremetió contra Cony Capelli tras asegurar falta de «códigos»

Así, en su conversación con Diana Bolocco, en Podemos Hablar, Cony Capelli lanzó el siguiente mensaje: «Para estar vigente hay personas que están dispuestas a hacer mucho. Tienen que vender incluso a sus amistades para poder estar vigentes (…) me ha pasado con tantas personas, pero quizás el que me golpeó un poco más fue Ignacia, la Michelson y Michael Roldán«.

Eso sí, esto no pasó desapercibido, y la propia Michelson usó sus historias de Instagram para responder: «¿Hablando de códigos en la televisión? ¿Y los tuyos? Ayer mismo te vieron con mi ex«, escribió en una foto.

Esto, en referencia a un video que surgió, en la que se ve a Cony Capelli junto a Diego Venegas en una fiesta, y en una posición comprometedora.

Cabe recordar que la pareja se conoció en Mundos Opuestos, y terminaron su relación hace solo un par de semanas. Es por esto que Ignacia Michelson también aprovechó para tirarle un palito a su ex, Diego Venegas:

«Y al final me diste la razón. Busca fama. Aún hay personas que creen en él. El tiempo siempre me da la razón», escribió la chica reality.

