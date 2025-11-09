Sería una niña: Medios aseguran que Alexis Sánchez ya se habría convertido en padre

Hace un tiempo comenzó a rondar el rumor sobre la nueva pareja de Alexis Sánchez, la modelo rusa Alexandra Litvinova. Tiempo después, comenzó a circular otro rumor, la mujer del «niño maravilla» estaría esperando a su primer hijo.

Ahora, durante el día de ayer, se comenzó a especular que su bebé ya habría nacido, y Alexis Sánchez y Alexandra Litvinova se convirtieron en padres por primera vez.

Medios aseguran que Alexis Sánchez ya se habría convertido en padre

La historia tuvo origen nuevamente en las redes sociales, donde la periodista Cecilia Gutiérrez lanzó una bomba de forma sutil. La periodista aseguró que una figura “muy famosa” en Chile se convirtió en padre recientemente, y su hija se llama Bela.

Aunque no dio el nombre de la figura pública, la especulación comenzó a crecer entre sus seguidores. Otros creyeron que se trataba del creador de contenido Jorge Pichara, conocido como el «Cuico Roto«. Sin embargo, Cecilia Gutiérrez lo descartó.

Entonces, Cecilia Gutiérrez aprovechó para explicar su bomba informativa: «No sé por qué esta persona, que es muy importante, no ha querido dar a conocer, porque me decían que estaba muy contento, muy feliz con su paternidad«.

«Por eso no digo el nombre, será él quien tendrá que comunicarlo, todo el mundo se lo imagina, pero sus motivos tendrá para no querer decirlo todavía. Pero ya fue papá, qué maravilla«, agregó la periodista.

Por el momento, ni Alexis Sánchez, ni Alexandra Litvinova han confirmado la noticia. Eso sí, el portal Infama, reconocido por filtrar información de la farándula, fue un paso más allá, y dio la noticia por confirmada:

