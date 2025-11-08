También entrarán rostros nuevos: Estos son los participantes que reingresan a la segunda parte de la competencia en Mundos Opuestos

Al finalizar el «Primer Tiempo» de Mundos Opuestos, comenzó la segunda parte, que contará con antiguos participantes del programa, además de caras nuevas que se integrarán.

Aunque el formato será el mismo de la primera parte, el «Segundo Tiempo» será clave para elegir al ganador del programa completo, que deberá enfrentar al ganador de la primera pata del programa.

Confirman el regreso de participantes de Mundos Opuestos a la segunda parte de la competencia

Según señaló Canal 13, El ganador de la segunda parte, al igual que el de la primera, se llevará un millonario premio de 25 millones de pesos. Pero además, ambos competirán en un duelo final en el que el ganador de la competencia completa se llevará 25 millones de pesos adicionales.

Con un monto total a repartir de 75 millones, el reality se convierte en el programa de Canal 13, de este formato, con el mayor premio monetario en toda la historia de la señal televisiva.

Por otro lado, el canal confirmó que entre los nuevos participantes del programa se encontrarán, Karen Paola, Dash González, Eyal Meyer, Cyntia Cofano y Vanessa Santos.

Respecto a los reingresos a la competencia, volverán algunos favoritos del público que ya habían sido eliminados de la competencia. Entre ellos, están confirmados: Princeso, Chilota, Joché Bibbó, Marlen Olivari, Diego Venegas e Ignacia Michelson.

